​البنا والزملوط يوقعان بروتوكول تعاون فى التنمية الزراعية بالوادى

الصاوى أحمدوقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بروتوكول للتعاون المشترك، بين الوزارة والمحافظة، في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية المستدامة.وأكد وزير الزراعة في كلمته خلال مراسم التوقيع، ان مجالات التعاون ستشمل مهرجان ال

الصاوى أحمد

وقع الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بروتوكول للتعاون المشترك، بين الوزارة والمحافظة، في كافة المجالات المرتبطة بالتنمية الزراعية المستدامة.

وأكد وزير الزراعة في كلمته خلال مراسم التوقيع، ان مجالات التعاون ستشمل مهرجان النخلة الكريمة والذي يتم تنظيمه في أكتوبر المقبل بمحافظة الوادي الجديد، بما يساهم في النهوض بزراعات نخيل التمر والصناعات القائمة عليها.

وأشار البنا الى انه سيتم خلال المهرجان استعراض كل مراحل النمو والإنتاج للنخيل، بداية من طرق زراعة الفسيلة مروراً بمراحل النمو المختلفة، وجني الثمار، ومراحل التصنيع والتعبئة والتغليف، وعرض المنتجات، تشجيعاً لزراعة النخيل وعمل قيمة مضافة للتمور الناتجة منها.

وأوضح الوزير أنه وفقاً لهذا البروتوكول سيتم تطبيق منظومة تقاوي القمح الجديدة هذا الموسم، بأحد المراكز بمحافظة الوادي الجديد، والخاصة بالغاء درجة المسجل من نظام التقاوي، لحصول المزارع على تقاوي معتمدة بعد درجة الأساس مباشرة، بما يساهم في زيادة إنتاجية القمح من ٣ الى ٥ أرادب في الفدان الواحد، بعد حصول المزارع على تقاوي معتمدة نقية من شأنها زيادة الإنتاج وزيادة دخله.

وقال إنه سيتم البدء في تطوير محطات البحوث بالمحافظة، والميكنة الزراعية، بحيث يتم وضع بدائل للمزارع الصغير بناء على نتائج التجارب والأبحاث، خاصة في محصولي الذرة والفول.

ومن جهته قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن هناك تنسيقا وتعاونا مستمرا بين وزارة الزراعة ومحافظة الوادي الجديد، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة بالمحافظة، وزيادة دخول الفلاحين ورفع مستوى معيشتهم، لافتاً الى أنه سيتم خلال مهرجان النخلة الكريمة وضع حجر الأساس لمركز تدريب النخالين، كأول مركز متخصص لكل ما يتعلق بالنخيل والتمور في مصر، كذلك افتتاح عمليات التطوير لمصانع التمور بالمحافظة، ومعرض للشركات والمنتجين والمصنعين للتمور.