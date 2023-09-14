«ڤوي ڤوي ڤوي».. رؤية سينمائية لأزمة الهجرة غير الشرعية بشكل كوميدي

ڤوي ڤوي ڤوي باللغة الإسبانية، تعي أنا قادم حتى لايصطدموا اللاعبين ببعض، لكنها كانت في مصر عنوان لقصة فيلم مستوحى من أحداث حقيقية ، يتناول فكرة الهجرة غير الشرعية للشباب فى العالم بحثا عن فرص عمل فى أوروبا.

وتدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! الذي عرض في أخر موسم الصيف السينمائي، حول “حسن” حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا.

ويقرر “حسن” التظاهر بأنه لاعب كفيف في هذه الرحلة حتى يصل لهدفه هو الهجرة غير الشرعية من خلال كلاعب فى الفرقة.

هذا العمل الفنى للكاتب والمخرج عمر هلال يعد أول أفلامه السينمائية لينضم لعمله كمخرج إعلانات أخرج الكثير من الإعلانات الهامة.

وكان حلم هلال أن يقدم فيلما سينمائيات، ولكنه اختار هذة القضية من قصة حقيقية ” الهجرة غير الشرعية ” لكن فى إطار كوميدى بالرغم أن الهجرة الغير شرعية فى العالم وليس فى مصر فقط قضية تعبر عن معاناة الأشخاص الذى يلجئون لذلك لفرصة لحياة أفضل وفق تخيلهم الذى من الممكن ان يكون وهما أو سراب مثل ماحدث فى نهاية فيلم.

واستطاع المخرج عمر هلال أن يقدم جميع شخصيات العمل بدءا من البطل محمد فراج الذى يجسد شخصية حسن وإنجى الصحفية نيللى كريم التى يقع فى حبها وسط خطته للهروب لأوروبا ، كما استطاع خلال الفيلم أن يوظف جميع شخصيات الفيلم بشكل ناجح جعل كل ممثل فى مكانه الصحيح .

الموسيقى التصويرية لسارى هانى ساعدت على نجاح فيلم ڤوي ڤوي ڤوي

ومن عناصر الناجحة فى الفيلم أيضا هى الموسيقى التصويرية كانت معبرة عن مشاهد وتشعر كأنك تشاهد فيلم فى فترة السبيعنات والثمانيات فى جزء من نهاية الفيلم التى أعطيت روح معبرة عن الفيلم.

كما استطاع المخرج عمر هلال اختيار الموسيقى التصويرية الرائعة التى قدمها سارى هانى التى أراد أن يدمجها بالموسيقى المصرية والموسيقى الأمريكية وبالأخص ألة الجيتار ليعطى إحساس القصص الأمريكية ، واستخدم المخرج أيضا أغلب لوكيشن العمل فى أماكن واقعية مما جعل المشاهد يشعر بأن الأحداث بالفعل حقيقية .

ڤوي ڤوي ڤوي حقق النجاح فى اكتمال جميع عناصر الفيلم

وحقق أيضا فيلم فوى فوى فوى النجاح فى اكتمال جميع عناصر الفيلم من تمثيل وإخراج وجعل الجمهور يضحك ويبكى فى بعض المشاهد ويتعاطف أيضا مع شخصية البطل حسن الذى يحلم أن يهرب إلى أوروبا بطريقة غير شرعية ويترك والدته الفنان الكبيرة حنان يوسف التى استطاعت أن تقدم دور الأم التى تحلم بمستقبل مشرق لابنها وحلمها بسفره للخارج وفى نفس الوقت مشاعرها المتضاربة بأن ابنها الوحيد يتركها التى جسدتها بطريقة صادقة .

واستطاع “فوى فوى وفوى” أن يختم الموسم السينمائى الصيفى ختاما موفقا بالنسبة لصناع السينما والجمهور المصرى أيضا الذى يتعطش لهذة النوعية من الافلام التى تعبر عنه بواقعية وتعبر عن أحلام الشباب التى تتمثل فى الهجرة الغير شرعية ويكون مصيرهم غير معلوم ، كما استطاع أن يحقق الفيلم للجمهور فى السينما عدم الشعور بالملل ، لأنه فيلم يحترم عقل المشاهد ومبذول به مجهود ومكتمل العناصر الفنية لمثل هذة النوعية التى يتعطش لها الجمهور حاليا .

ڤوي ڤوي ڤوي مستوحى من قصة حقيقية

من جانبه، قال عمر هلال مؤلف ومخرج الفيلم ، خلال المؤتمر الصحفي للفيلم الذي انعقد في سينما فوكس: “أوجه الشكر لمحمود شوقي الصحفي الذي فجر قضية الفيلم، وشخصيا لم أكن أعرف عن هذه القضية”.

وأضاف: “أنا قرأت خبرا على الفيس بوك أن في مصريين انتحلوا صفة المكفوفين وسافروا إلى بولندا والقصة عن الهجرة غير الشرعية وهى قضية هامة وقدمتها فى إطار كوميدى وقررت أن هذا يكون فيلمى الأول وعندما كنت اكتب الفيلم كنت ارى الفنانة نيللى كريم والفنان محمد فراج على الورق” .

عمر هلال : كنت أريد أقول أن الهجرة الشرعية ليست الحل

وأكد هلال أنه كان يقصد أن تكون نهاية الفيلم بالنسبة للأبطال كانت غير موفقة ومصير الهاربين لم ينجحوا فى الهجرة الشرعية وأن هذا ليس الحل .

كما أعرب هلال أنه فخور بجميع المشاركين فى الفيلم ، وعن كتابته للقصة حقيقية قائلا إن الأعمال المستوحاه من قصة حقيقية هى مميزة جدا وتصل للمشاهد بسرعة .

وعن الموسيقى التصويرية للفيلم قال هلال إن فى نهاية الفيلم أراد أن يضع موسيقى أغنية كارون ..كارون .. التى غناها الفنان اللبنانى الكبير دريد لحام وهى موسيقى فيها عبث تعبر عن نهاية قصة الفيلم ومصير المهاجرين، موضحا أنه استخدم اليكتريك جيتار موسيقى شبه الأفلام الأمريكانى مع مصرى وهذا ماقدمه الموسيقى سارى هانى الذى قدم موسيقى تصويرية رائعة للفيلم .

المنتج محمد حفظى : سيناريو ڤوي ڤوي ڤوي عجبنى تناوله للقضية بطريقة سينمائية سلسة وفى نفس الوقت بها قدر من الإنسانية والعمق

وقال المنتج الكبير محمد حفظى منتج شركة FILM CLINIC ، ‘إن الفيلم تم تجهيزه خلال أربع سنوات وتم تصويره فى جزء كبير فى مصر ولبنان ورومانيا .

وأوضح حفظى أنه عندما عرض المخرج عمر هلال الفيلم قولت اعتذر بشياكة لأنه هو مخرج اعلانات وهيبقى عايز تكلفة كبيرة للفيلم وبعدين قرأت السيناريو عجبنى جدا وحبيت تناوله للموضوع ، لأن العالم كله يناقش هذة القضية ، وهو تناوله بطريقة سينمائية سلسة وبسيطة وممتعة وفى نفس الوقت بها قدر من الإنسانية والعمق وحماس فوكس ستوديوز وإيمج نيشن المشاركين بإنتاج الفيلم سهل علينا الموضوع وحماس الممثلين ، فقررنا نعمل الفيلم ونحافظ على رؤية المخرج لأن المنتج لازم يحافظ على رؤية المخرج والمؤلف .

محمد فراج : ڤوي ڤوي ڤوي جذبنى لان السينما المصرية لم تناقش بشكل هذة القضية

وقال الفنان محمد فراج بطل العمل وتحدث عن دورة والتحدى فى تجسيد شخصية شخص طبيعى يمثل أنه كفيف لاعب كرة قدم ، لكن الأصعب هى فكرة تمثيل كفيف ولاعب كرة القدم ، مؤكدا أن شخصة حسن كانت بسيطة لم يعد إليها كثيرا.

وأكد فراج أن السينما المصرية لم تناقش بشكل كبير هذة القضية وكانت بالنسبة له مختلفة ، مضيفا أن أكتر شئ جذبه للدور هو تجسيد شخصية كفيف لاعب كرة قدم وفى نفس الوقت يعيش حياة الرياضى الطبيعية وكان تحضيره للدور من مشاهدة فيديوهات للاعبين كرة قدم مكفوفين ، أما عن شخصية حسن فهو إنسان عادى يعيش مصاعب الحياة وهذا النموذج متواجد فى كل إنحاء العالم.

وجاء ذلك المؤتمر الصحفي بحضور صنّاع الفيلم ونجوم الفن والإعلام أبطال ڤوي! ڤوي! ڤوي! يحتفلون بالعرض الخاص إستعداداً لطرح الفيلم اليوم ١٣سبتمبر في جميع دور العرض المصرية احتفل أبطال فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، الذي شاركت في إنتاجه فيلم كلينك وڤوكس ستوديوز و إيمج نيشن أبوظبي، بالعرض الخاص للفيلم.

وانطلق الفيلم في سينما فوكس مول مصر في 12 من سبتمبر، بحضور صنّاع الفيلم ونجوم الفن والإعلام، وسبقه عرض السجادة الحمراء الذي استقبل الصحافيون فيه أبطال الفيلم لإجراء الحوارات معهم. وذلك استعداداً لطرح الفيلم الأربعاء في جميع دور العرض المصرية.

كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على مشاركة أبطال فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي! الاحتفال بالعرض الخاص منهم أمينة خليل، شيكو، هشام ماجد، إنجي المقدم، رزان جمّال، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، بالإضافة إلى رجل الأعمال الشهير المهندس نجيب ساويرس. وعقب عرض الفيلم مباشرةً، أدار الإعلامي المصري شريف نور الدين مؤتمراً صحفياً، بحضور المنتج محمد حفظي ودارين خطيب ممثلة لشركة فوكس استوديوز، إلى جانب مجموعة من أبطال الفيلم منهم محمد فراج، طه دسوقي، أمجد الحجار، محمد عبد العظيم، وحضر العرض الخاص أيضاً من أبطال الفيلم النجم بيومي فؤاد والفنانة لبنى ونس.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.