«ڤودافون مصر» و«مؤسستها» توقعان مذكرتي تفاهم مع وزارة الاتصالات لبناء القدرات الرقمية للنشء

أعلنت شركة ڤودافون مصر ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع عن توقيع مذكرتي تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادرات تنمية القدرات والمهارات الرقمية للطلاب، وإعداد كوادر متخصصة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يأتي ذلك في ضوء سعي “ڤودافون مصر” لتعزيز التنمية الرقمية في مصر لضمان تقديم الدعم الكامل للمبادرات الهادفة إلى تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للطلاب.

شهد مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد وقع المذكرة الأولى أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بڤودافون مصر لمبادرة بُناة مصر الرقمية (DEBI) مع المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون البنية التحتية، بهدف صقل مهارات الخريجين في تخصصات متعددة.

وبموجب هذا التعاون، سيشرف فريق الأمن السيبراني في “فودافون مصر” على المشاركين في برنامج (DEBI) لتبني أفكار مشاريع التخرج للطلبة المشاركين في المبادرة من الجامعات المصرية وتقييمها ورعايتها للتأكد من وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل، وأيضا تقديم ندوات التوعية التكنولوجية حول شبكات الجيل الخامس، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الأنظمة المدمجة، تحليل الأعمال، الفنون الرقمية، بالإضافة إلى تطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات.

وعلاوة على ذلك تقديم فرص التدريب العملي وتطبيق المهارات التقنية التي اكتسبها الطلاب خلال فترة الدراسة للحصول على شهادات معتمدة، وذلك بهدف تمكين أجيال متميزة ليصبحوا قادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الكوادر المتخصصة في قطاع الاتصالات لسد احتياجات سوق العمل لمواكبة التغيرات التكنولوجية، ما يساهم في زيادة فرص توظيفهم في الشركة.

وقع مذكرة التفاهم الثانية، المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع، مع المهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، لمد الشراكة في مبادرة أشبال مصر الرقمية (DECI) إضافة إلى المشاركة في طرح المبادرات الجديدة و منها: مبادرة براعم مصر الرقمية (DEMI) التي تهدف إلى تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي، ومبادرة رواد مصر الرقمية (DEPI) التي تهدف إلى تنمية الريادة التكنولوجية في التقنيات الحديثة لدى طلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، ومبادرة بُناة مصر الرقمية (DEBI) التي تستهدف تطوير مهارات الخريجين المتفوقين في تخصصات متعددة، وتعزيز التواصل وتكامل المبادرات مع احتياجات المجتمع المحلي لضمان نجاح واستدامة هذه المشروعات.

ومن المقرر أن توفر مؤسسة ڤودافون مصر لطلاب المبادرة إمكانية الاشتراك المجاني في منصة “تعليمي” التابعة للمؤسسة بتقديم التدريبات الميدانية وتنظيم أنشطة ومسابقات لطلبة المبادرة المتفوقين في المدارس سواء ثقافية تعليمية، أو اجتماعية. بجانب التركيز على بناء وتطوير المهارات الرقمية والشخصية لدى الطلاب عن طريق تقديم محاضرات رقمية مباشرة على المنصة من أفضل المدربين.

‎أعرب أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بڤودافون مصر عن سعادته بالمشاركة في مبادرات أجيال مصر الرقمية.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية ڤودافون مصر لدعم التعليم الرقمي وبناء مصر الرقمية بهدف تحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للطلاب وإتاحة فرص للشباب تنمية مهاراتهم في أحدث مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء جيل قادر على التفوق في عصر التكنولوجيا الحديثة

وقال المهندس محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع: فخورين بشراكتنا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إيماننا منا بأهمية دور الشباب والنشء في دعم الابتكار، ونبذل جهودًا حثيثة في دعمهم وتمكينهم لاكتساب المهارات الرقمية التي تمكّنهم من مواكبة التطور التكنولوجي السريع و نتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من هذا التعاون لبناء شراكات فعّالة طويلة الأجل مع الشركات العالمية والجامعات المتخصصة، لتحفيز رحلة نجاح الشباب المشاركين في تلك المبادرات، وتحقيق طموحاتهم المهنية في عالم التكنولوجيا،.

جدير بالذكر أن مبادرة بُناة مصر الرقمية هي منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سبتمبر 2020 خلال افتتاح رئيس الجمهورية لعدد من المنشآت التعليمية، بهدف إعداد كوادر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري.