«ڤودافون مصر»: مستعدون لإرسال أبراج لزيادة تغطية الشبكة في رفح

قال مصدر مسئول في شركة فودافون مصر أنها مستعدة لإرسال أبراج محمول لزيادة التغطية في مدينة رفح المصرية بقدر المسموح به في تراخيصها.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أن فودافون مصر في انتظار الموافقات اللازمة للتحرك، وتم التأكد من الجاهزية الفنية وفي انتظار إشارة الانطلاق، مبينا أن الأمر كان محل دراسة فنية منذ أمس الجمعة.

وتابع: إنه في حالة السماح للشركات بالتغطية فسيكون ذلك لمساحات لا تتجاوز ١٠ كم من موقع البرج، وهو الحد الأقصى لوصول الإشارة فنيًا، مشيرًا إلى أن فودافون تعتزم تقديم الخدمة بالمجان.

وألمح إلى أن الخدمة تعتمد في المقام الأول على وجود أنظمة لدى المشغلين في قطاع غزة تسمح بتشغيل نظام التجوال لديهم حتى يتسنى لهم التقاط إشارة الشبكات المصرية.