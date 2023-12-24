ڤودافون مصر توقع شراكة مع عربية للتنمية والتطوير العقاري

أعلنت شركة ڤودافون مصر، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، بهدف تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة “Triple Play” في مشروع “صن كابيتال”، يهدف هذا التعاون إلى دعم جهود الشركتين في تحسين تجربة العملاء وتوفير التقنيات الحديثة وخدمات الاتصالات المتكاملة.

وقع الاتفاقية كريم عيد، رئيس قطاع التسويق للأفراد بشركة ڤودافون مصر، ومحمود إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني، وشهد التوقيع محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، والمهندس طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية، و أحمد شكري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، والمهندس عمرو دياب، نائب رئيس مجموعة عربية للشئون الفنية.

وفقًا لاتفاقية الشراكة، ستوفر شركة ڤودافون مصر خدمات الاتصالات المتكاملة “Triple Play” في مشروع صن كابيتال، وتشمل حلول الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، والتلفزيون الرقمي IPTV، من خلال كابلات الألياف الضوئية “الفايبر أوبتكس” بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية، باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في السوق المصري، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه الخدمات في إبريل 2024.

تعليقًا على ذلك، قال كريم عيد، رئيس قطاع التسويق للأفراد بشركة ڤودافون مصر: “سنعمل على تطوير البنية التحتية لمشروع صن كابيتال؛ لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة بأعلى المعايير العالمية، وذلك بهدف توفير خدمات اتصالات متطورة تسهم في تيسير الحياة اليومية لسكان المشروع، استنادًا على خبرة ڤودافون مصر الممتدة وتكنولوجياتها المتقدمة، بالإضافة إلى كوادرنا المتميزة في مجال الحلول الذكية للمجتمعات المغلقة، وذلك في إطار التزامنا المستمر بتقديم تقنيات متقدمة وحلول ابتكارية لتطوير المدن الذكية”.

من جانبه، قال طارق شكري، مؤسس مجموعة عربية: “تحرص المجموعة دومًا على تقديم أفضل جودة لعملائها، وفي سبيل تحقيق ذلك تتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مجالها لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمات للسكان، ولذا تم التعاون مع شركة ڤودافون لتوفير خدمات الاتصالات المتكاملة بمشروع صن كابيتال لتصبح مدينة ذكية تلبي احتياجات السكان العصرية، ويتماشى مع رؤيتنا في تطوير صن كابيتال لتصبح عاصمة مصر السياحية”.

تتميز “ڤودافون مصر” بسجل حافل وخبرة طويلة في مجال تقديم الحلول الرقمية المتنوعة، منها خدمات المدن الذكية مما يجعلها شريكًا رئيسيًا لكبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وذلك بفضل ما تمتلكه من أحدث الأنظمة الذكية. توفر “ڤودافون” للمجتمعات العمرانية تجربة مميزة وفريدة في مجال الاتصالات المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مما يعزز التكامل والتطور في البنية التحتية لتلك المشروعات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والحضرية في مصر.

يُشار إلى أن مشروع “صن كابيتال” يعد من أكبر مشروعات شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، وتنفذه بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 570 فدانًا بأفضل المواقع بمدينة حدائق أكتوبر حيث يطل على أهرامات الجيزة، ويضم المشروع وحدات متعددة الاستخدامات ما بين نشاط سكني على مساحة 60% من المشروع بإجمالي 14 ألف وحدة سكنية، وأنشطة فندقية وتجارية وخدمية متعددة أبرزها فنادق عالمية، ونادي رياضي، ومراكز تجارية ومدارس دولية.