«ڤودافون مصر» توقع اتفاقية مع «معمار الأشراف» لتقديم خدمات اتصالات ذكية بمشروع ريفيل

أعلنت شركة ڤودافون مصر عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة التطوير العقاري معمار الأشراف، بهدف توفير أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة والمتطورة في المجتمعات السكنية التي تبنيها الشركة، وذلك في إطار جهود ڤودافون مصر لدفع التحول الرقمي ونشر التقنيات الحديثة وتقديم أفضل الخدمات للمجتمعات العمرانية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.



قام بتوقيع الاتفاقية كل من كريم كامل رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في شركة “ڤودافون مصر”، وأحمد مسعود الرئيس التنفيذي لشركة “معمار الأشراف” للتطوير العقاري، وبموجب هذه الشراكة تقدم “ڤودافون مصر” خدمات الاتصالات والتي تتضمن خدمة الإنترنت فائق السرعة، وخدمات التليفون الثابت، عبر كابلات الألياف الضوئية “الفايبر أوبتكس” في كمبوند “ريفيل”.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر، إن الشركة تتوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتنوعة المرتبطة بمجالات التطوير العقاري، انطلاقًا من خبراتها الممتدة في هذا المجال، وامتلاكها لأحدث التقنيات المتطورة التي تساهم في تنمية المجتمعات المغلقة، وتوفير خدمات اتصالات على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة، لافتًا إلى زيادة الطلب على خدمات مدن الجيل الرابع في ظل التطور العمراني الذي تشهده الدولة المصرية، وڤودافون مصر ملتزمة بتوفير كافة الإمكانات اللازمة للقطاع العقاري بوجه عام.



من جانبه، أكد المهندس أحمد أمين مسعود الرئيس التنفيذي لشركة “معمار الأشراف” للتطوير العقاري، حرصه على التعاقد مع الشركات العالمية لتقديم خدمات غير مسبوقة في مشروعات الشركة، وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة مع ڤودافون مصر تأتي ضمن خطة استراتيجية موسعة للشركة تهدف لتقديم خدمات مميزة في مشروعاتها الجديدة، حيث تعتبر الخدمة المقدمة في مشروع “ريفيل” هي الأولى من نوعها في مجال التطوير العمراني بمدينة العبور بشكل عام، والتي تنقل تدريجيا مستويات وأنماط السكن في مدن الجيل الثاني إلى مستوى مدن الجيل الرابع المتطورة.

وأضاف “مسعود” أن الشراكة بين معمار الأشراف وڤودافون مصر لن تقتصر على هذا المشروع ولكنها شراكة ممتدة لكافة مشروعات الشركة المستقبلية، بهدف تقديم تجمعات سكنية متطورة وذكية تتضمن أفضل معايير البناء وأحدث التقنيات اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة.



الجدير بالذكر أن ڤودافون مصر تتوسع في تقديم الخدمات الذكية المتطورة، بتوفير أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء منها“Triple Play” و”Smart Solution” وهي التي تجمع بين خدمات الاتصالات المختلفة عبر الألياف الضوئية “الفايبر أوبتكس”، والتي تشمل الإنترنت فائق السرعة وخدمة البث التلفزيوني الرقمي والتليفون الأرضي، بما في ذلك القدرة على التحكم في نظم التأمين والمياه والكهرباء، ولا تقتصر جهود الشركة في هذا الصدد على توفير الخدمات فقط، بل تتضمن كذلك تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات التطوير العقاري بهدف توفير هذه الخدمات للمجتمعات العمرانية والسياحية في مصر.