«فودافون مصر» أول شركة اتصالات تحصل على شهادة فى تصنيف المبانى الخضراء

حصلت شركة “فودافون مصر” على شهادة نظام تصنيف المباني الخضراء LEED GOLD GREEN، للمبنى الرئيسي للشركة في القرية الذكية، عن إدارة التشغيل والصيانة، لتصبح من أوائل الشركات التي حصلت على هذه الشهادة في قطاع الاتصالات، لتطبيقها لأنظمة LEED من أجل تحقيق الاستدامة والوصول إلى مبان صديقة للبيئة. واستكمالًا لدور ڤودافون الفعال في تطبيق معايير الاستدامة البيئية، بهدف تمكين المجتمع المصري من توفير الطاقة وإنشاء مدن خضراء.

وتعني شهادة LEED الريادة بالطاقة والتصميم البيئي، وهو نظام تصنيف المباني الخضراء الأكثر استعمالاً بالعالم حالياً، و يتوفر لكل أنواع البناء تقريبًا، إذ يمنح نظام LEED إطار للبناء باللون الأخضر الصحي ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة الاقتصادية المناسبة.

و شهادة LEED هي شهادة معترف بها عالميًا لتوفير الاستمرار والقيادة. وتُمنح بعد تطبيق عدة اختبارات للمباني، كما تُصنف كمعيار ذهبي في العالم لأنها تشير إلى إن هذه المباني تم تصميمها وبنائها على أساس أنظمة LEED بما يدل على أنها ذات كفاءة وطاقة عالية.

و قال محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر : “فخورون بحصول ڤودافون على شهادة LEED GOLD GREEN ، إيماناً منا بأهمية الحفاظ على البيئة ووضع منظومة عمل متكاملة، تضع في أولوياتها ترشيد استخدام الطاقة، بهدف تأمين متطلبات التنمية المستدامة، تماشيًا مع توجهات الدولة لتطبيق معايير الاستدامة البيئية ضمن رؤية مصر 2030 و دعم الشركة الكامل والمستمر للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ .”2050

أضاف بأن حصول فودافون على هذه الشهادة يأتي تتويجاً لجهود الشركة المستمرة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، واستكمالًا لدورها القومي خلال مؤتمر المناخ، لافتاً إلى أن فودافون من أوائل الشركات الملتزمة بخفض انبعاثات الكربون للعمليات التشغيلية بحلول عام 2030، والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية في عام ، 2040 كما تعمل أيضاً على أن تكون أول مشغل للهواتف المحمولة يعمل بتكنولوجيا خضراء، متوافقة مع الحفاظ على البيئة بنسبة 100% خلال الفترة القادمة، بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في إطار نظام بيئي متكامل ومستدام.

الجدير بالذكر، أن فودافون تمتلك سجل من الشهادات ، في مجال التغير المناخي والحفاظ على البيئة، حيث كانت أول شركة اتصالات تحصل علي شهادة ISO 50001 لنظم إدارة الطاقة في فبراير الماضي، لتصبح من أوائل الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في أفريقيا والشرق الأوسط التي تحصل على هذه الشهادة، وذلك لتطبيقها أفضل الأنظمة في مجال إدارة وترشيد الطاقة. بالإضافة إلى حصول فودافون على جائزة خاصة من مبادرة كفاءة الطاقة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغرفة التجارة الأمريكية عام 2018، لقيامها بتنفيذ مشروع لتخفيض استهلاك الكهرباء.