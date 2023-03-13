«ڤودافون» توقع اتفاقية شراكة مع «بى ار إي» العقارية لتوفير أحدث الخدمات للمدن الذكية

عقدت شركة “ڤودافون مصر” أكبر مشغل متكامل لخدمات الاتصالات في مصر- اتفاقية شراكة مع شركة بى آر إي للتطوير العقاري، لتوفير وتقديم أحدث الخدمات التكنولوجية المتكاملة للمدن الذكية في كمبوند “ستون ريزيدنس التجمع الخامس”، وذلك في إطار سعي ڤودافون مصر لتطبيق التحول الرقمي، ونشر التقنيات الحديثة في جميع أنحاء الجمهورية، وخطتها لنشر أفضل خدمات المدن الذكية طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وقع الاتفاقية كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية من ڤودافون مصر، وأحمد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركة ذا كالم The Calm التابعة لشركه بي آر إي للتطوير العقاري. بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة “ڤودافون مصر” بتوفير أحدث خدمات الاتصالات المتكاملة “Triple Play” ، والتي تشمل الإنترنت فائق السرعة وخدمة البث التلفزيوني الرقمي و التليفون الأرضي ، في كمبوند “ستون ريزيدنس التجمع الخامس” بسرعات تصل إلى 1 جيجا بايت في الثانية، وهي أعلى سرعة في السوق المصري تتيحها ڤودافون مصر لأول مرة.

تعليقًا على ذلك، قال المهندس كريم كامل، رئيس قسم خدمات الإنترنت الثابت والمجتمعات العمرانية في ڤودافون مصر، إن شركة ڤودافون مصر تسعى إلى جلب أحدث التقنيات العالمية في كل المجالات، لافتاً إلى أن خدمات المدن الذكية تشهد تطورًا متلاحقًا وانتشارًا سريعًا في جميع أنحاء العالم، وتحرص ڤودافون مصر على مواكبة تلك التطورات بما تملكه من خبرات فنية متطورة، وأدوات تكنولوجية على أعلى مستوى، إذ توفر الشركة حلولاً ومنصات رقمية جديدة للمجتمعات المغلقة، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات التكنولوجية للقطاع العقاري يتوافق مع مشروع “مصر الرقمية” ورؤية مصر 2030، وتأكيدًا على جودة ڤودافون مصر في تقديم كافة أنواع خدمات الاتصالات، على أعلى مستوى احترافي من الجودة والكفاءة.

من جانبه قال أحمد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة لشركة ذا كالم التابعة لشركة بي آر إي للتطوير العقاري إن الشركة تسعى لتقديم مزيد من الخدمات المتميزة وفق أعلى مستويات الجودة والتقنية العالية والتطور المستمر، من خلال مواكبة أحدث التقنيات العالمية والتكنولوجيا المتطورة، وتعتبر اتفاقية الشراكة مع شركة ڤودافون مصر أولى خطوات شركه ذا كالم لتوفير سبل الراحة والرفاهية لملاك كمبوند ستون ريزيدنس، وتعد الشركة بمزيد من الشراكات مع الشركات العالمية لإسعاد ملاك الشركة في كافة مشروعاتها.

في نفس السياق، قال كريم عيد، رئيس القطاع التجاري بڤودافون مصر، إن هذه الشراكة تستهدف توفير خدمات الاتصالات المتكاملة “Triple Play”، وهو المجال الذي حققت فيه ڤودافون إنجازات متميزة مع العديد من المطورين العقاريين، واستطاعت توفير خدمات على أعلى مستوى، تساهم في تحقيق مستويات الراحة والرفاهية المناسبة للسكان، وتضمن حصولهم على خدمات اتصالات متطورة بأعلى جودة وكفاءة، اعتماداً على ما تملكه شركة ڤودافون مصر من تقنيات متطورة وخبرات ممتدة في مجال البنية التحتية التكنولوجية.

جدير بالذكر أن شركة «ڤودافون مصر» تتوسع في تقديم خدمات “Triple Play”، وهي خدمات متطورة متكاملة تمكن العملاء من الحصول على خدمات الإنترنت الثابت بسرعات فائقة والـتليفزيون الرقمي والتليفون الثابت، عبر الألياف الضوئية «الفايبر»، كما أن شركة ڤودافون مصر لديها العديد من الشراكات مع كبرى الشركات في مجال التطوير العقاري لتقديم هذه الخدمات المتطورة المتكاملة، كما تمتلك رؤية متميزة في نشر هذه الخدمات على مستوى الجمهورية، وفي جميع المجتمعات العمرانية والسياحية في مصر.



