«ڤاليو» للتمويل الاستهلاكي ترفع حد الشراء للعملاء إلى 3 مليارات جنيه

كشفت شركة ” ڤاليو” للتمويل الاستهلاكي، عن زيادة اجمالي حد الشراء المتاح لعملاء الشركة الى ما يقارب 3 مليارات جنيه خلال العام الحالي، مقارنة بملياري جنيه بنهاية العام الماضي.

ولفتت الشركة الى إن حجم محفظة تمويلات فاليو للعملاء حققت نموا تراوح بين 250 و 300% منذ بداية العام الحالي، لتسجل خلال هذه الفترة نحو 700 مليون جنيه.

وأوضحت أن مستهدف محفظة تمويلات العام الجاري بالكامل يصل إلى 1.25 مليار جنيه، من خلال تنفيذ نحو 250 ألف عملية شراء، في مختلف القطاعات.

وتتيح “ڤاليو ” خدماتها للعملاء في مختلف القطاعات، بنسبة تركز بواقع 70% للمنتجات الاستهلاكية والتي يصل عددها لنحو 33 صنف، و 30% لقطاع الخدمات، والذي يشمل السياحة، والتعليم، والصحة وفقا للشركة.

ونوهت إلى أن نسبة التركز في القطاعات ترتبط بموسمية بعض القطاعات، كالمدارس، و السياحة، وفي المقابل يعمل قطاع الرعاية الصحية باستمرار دون توقف.

وأشارت إلى أن عدد التجار الذين تتعامل معهم فاليو حاليا يتجاوز الـ 1000، بعدد نقاط بيع تصل إلى أكثر 4000 نقطة، في مختلف المحافظات.

شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط

وكان آخر اتفاق لفاليو منذ أيام وقعته ڤاليو و “بيتابس للمدفوعات الالكترونية” الشقيقة، مع شركة إنرشيا للتطوير العقاري، حيث توفر فاليو لعملاء “إنرشيا” تسهيلات تمويلية لأعمال تشطيب الوحدات السكنية، عبر إتاحة برامج تقسيط ميسرة لتكاليف أعمال التشطيب والتأثيث بالكامل، تتراوح مدتها بين 12 و48 شهرا، وتصل قيمتها إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل.

ولفتت إلى أن هذا الاتفاق سيتيح ل” ڤاليو” التوسع في قاعدة عملائها، كما انه ليس الأول في قطاع التشطيبات، حيث أن هناك اتفاق سابق مع شركة اوراسكوم للتنمية يتيح تمويل مصروفات التشطيبات والأعمال الاضافية لعملاء الأخيرة.

وكانت فاليو أعلنت سابقا عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الكيانات مثل المدارس لتقسيط المصروفات الدراسية، و ايضا لازوردي للمجوهرات، ونادي نيو جيزة.

وكشفت فاليو انها تستهدف خطوط إئتمان إجمالية قيمتها مليار جنيه للعام الحالي، حصلت على 50% منها حاليا، وتنتظر الحصول على النسبة المتبقية حتى نهاية العام.

ولفتت إلى أن فاليو تتعامل مع جميع البنوك، ومنها بنك مصر، والمصري لتنمية الصادرات، و البنك العقاري المصري، وقناة السويس، والبنك التجاري الدولي، و قناة السويس، والبنك العربي الإفريقي.

وحول اعلان شركة أي سكور خفض تكلفة الاستعلام الائتماني لعملاء التمويل الاستهلاكي، للشركات والعملاء، قالت ” فاليو” إن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على الشركات حيث يخفض تكلفة جذب العملاء، لافتة إلى أنه كان مطلبا للشركات تمت الاستجابة له.

يشار إلى أن إيرادات شركة فاليو حققت نموا العام الماضي بنحو 3 أضعاف لتسجل 56 مليون جنيه وذلك على خلفية نمو محفظة القروض وقاعدة عملاء الشركة، وفقا للقوائم المالية المُجمعة للشركة الأم المجموعة المالية هيرميس.

جدير بالذكر أن شركة فاليو تم إطلاقها عام 2017، وتقوم بتوفير حلول وبرامج البيع بالتقسيط عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية، تقوم الشركة أيضا بتوفير خطط وبرامج التقسيط الابتكارية لحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية وتجهيز وتأثيث المنازل والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.