«ڤاليو» توقع اتفاقية شراكة مع نادي هليوبوليس لتقديم حلول سداد ميسرة لتمويل رسوم الاشتراكات الجديدة

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، عن توقيع اتفاقية شراكة مع نادي هليوبوليس الرياضي لتقديم حلول سداد ميسرة لتمويل رسوم الاشتراكات الجديدة بفرع النادي بمدينة الشروق وكذلك مختلف الخدمات التي يقدمها النادي.

وبحسب بيان، ستصبح «ڤاليو» مقتضى الاتفاقية شريكًا استراتيجيًا عبر توفير برامج تمويل مرنة للأفراد. وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية حرص «ڤاليو» على تنفيذ استراتيجيتها التي تتبلور في تقديم باقة متكاملة من الحلول التمويلية المتطورة والمرنة التي تلبي مختلف تطلعات العملاء.

ومن الجدير بالذكر، ستقوم «ڤاليو» بتخصيص نقاط تفعيل داخل النادي لبرنامج «شقلباظ» كميزة إضافية في إطار هذه الاتفاقية التي تضم العديد من الخدمات.

ويعد برنامج «شقلباظ»، الذي تم إطلاقه مطلع عام 2022، أول برنامج من نوعه يتيح للعملاء استرداد قيمة مشترياتهم السابقة وسدادها لاحقًا من خلال برامج التقسيط المتنوعة التي تتيحها شركة «ڤاليو»، حيث تختلف قيمة المبلغ الذي يتم استرداده وفقًا للحد الائتماني العميل، كما يتيح ذلك البرنامج التوسع بعروض وخدمات «ڤاليو»، في ضوء مساعيها الهادفة إلى تقديم عروض ابتكارية فريدة لقاعدة عملائها وتسهيل حصولهم على التمويل.

وفي هذا السياق، أكد أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» أن الشركة تسعى دائمًا إلى استكشاف مختلف السبل التي تساهم في الارتقاء بنمط حياة العملاء، ومن بينها قطاع الرياضة الذي يلعب دورًا محوريًا وإيجابيًا في تطوير حياة العملاء، كما تعتبر النوادي الرياضية منصة مهمة لبناء الشبكات الاجتماعية التي تتطلع إليها العائلات والمجتمعات.

وأضاف سعودي أن هذه الشراكة الناجحة مع نادي هليوبوليس الرياضي سوف تساهم في تعزيز قدرة عملائنا على الوصول إلى مختلف الوسائل التي ترتقي بنمط حياتهم اليومية.

وأعرب سعودي عن اعتزازه بقدرة الشركة على تزويد العملاء بالعديد من قنوات التمويل الابتكارية التي تساهم في إثراء نمط حياتهم في العديد من القطاعات، ومن بينها التعليم، والبيع بالتجزئة، والسفر، والضيافة، والتطوير العقاري، والترفيه، لتحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز نمط الحياة المتطور للمواطنين بوجه عام.

ومن جانبه، أعرب عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي، عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ڤاليو»، والتي ستفتح المجال أمام تحسين زيادة التدفقات النقدية بما يعود بالنفع على الأعضاء سواء الحاليين أو الجدد في تحسين الخدمات ورفع كفاءة المنشآت.

وتعد هذه الشراكة مع نادي هليوبوليس الرياضي هي الثانية من نوعها التي تبرمها شركة «ڤاليو» مع أحد الأندية الرياضية الرائدة في مصر، فضلًا عن مساهمتها في إضافة أحد الشركاء الاستراتيجيين الجدد للشركة وهو ما يؤكد على المكانة التي تنفرد بها «ڤاليو» باعتبارها الشريك المفضل في مجال الشراء الآن والدفع لاحقًا لقاعدة متنامية من العملاء بمختلف شرائحهم. وقد نجحت الشركة مؤخرًا في الاستحواذ على شركة «باي ناس»، منصة إلكترونية لخدمات إدارة الموظفين والتي تتيح مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSME).