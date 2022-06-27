«ڤاليو» تعلن توفير حلول التقسيط لسداد رسوم تشطيب وحدات مشروعات «المطورون العرب القابضة»

أعلنت اليوم شركة «ڤاليو»، منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة لأول مرة مع شركة «المطورون العرب القابضة»، وهي إحدى شركات التطوير العقاري في السوق المصرية، والتي تتيح للعملاء بمشروعاتها السكنية المختلفة حلول تقسيط ميسرة لسداد رسوم الصيانة وأعمال التشطيبات بداية من 1 يوليو 2022.



وقد تم الإعلان عن الشراكة الجديدة اليوم في احتفال بحضور وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو» وأيمن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة «المطورون العرب القابضة».



وبموجب هذه الشراكة سيتمكن عملاء شركة «المطورون العرب القابضة» من صيانة وتشطيب منازلهم في أسرع وقت ممكن، دون الحاجة إلى سداد إجمالي قيمة أعمال التشطيب مقدمًا.

ومن المتوقع أن يستفيد أصحاب المنازل من رفع قيمة ممتلكاتهم في هذه المجمعات السكنية التي تتميز بصيانة فائقة الجودة ونسب إشغال مرتفعة، وذلك بفضل حلول التقسيط الميسرة لسداد رسوم الصيانة التي توفرها شركة «ڤاليو».



جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي توقعها «ڤاليو» مع كبرى الشركات الرائدة بقطاع التطوير العقاري في السوق المصري والتي تتيح للعملاء باقة واسعة من حلول التمويل المرنة.



وسوف يستفيد عملاء شركة «المطورون العرب القابضة» بتجربة تمويل رقمية لا مثيل لها في السوق المصرية من شركة «ڤاليو» وذلك بعد الانتهاء من عملية التسجيل التي تتم بسرعة وسهولة، حيث يمكنهم الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 2.4 مليون جنيه لكل عميل بدون مقدم أو أي رسوم أخرى، علمًا بأن خطط التقسيط تتراوح ما بين 6 و60 شهرًا. ومن المقرر أن يتواجد ممثلو «ڤاليو» داخل مقرات البيع الخاصة بشركة «المطورون العرب القابضة» لتسهيل إنهاء الإجراءات اللازمة بسرعة.



وتعليقًا على هذه الشراكة، أعرب وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي في إطار استراتيجية الشركة والذي يتبلور أهم محاورها في التوسع بتقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتشمل جميع مالكي الوحدات السكنية في السوق المصرية، ومن بينهم عملاء شركة «المطورون العرب القابضة»، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في السوق المصرية.

وأوضح حسونة أن هذه الشراكة تأتي في إطار خطة التوسع الاستراتيجية التي تتبناها «ڤاليو»، مؤكدا أن الشركة تعمل على تحديد احتياجات السوق بدقة لتنويع باقة الخدمات التي تقدمها لجميع المصريين بمختلف شرائحهم الاجتماعية، وتوفير أفضل الحلول الابتكارية، وذلك حتى يستمتع العملاء بالحياة العصرية التي ترقى لتطلعاتهم وذلك من خلال منصة «ڤاليو» الابتكارية والمتخصصة في تكنولوجيا الخدمات المالية.



ومن جانبه، أكد أيمن خليفة الرئيس التنفيذي لشركة «المطورون العرب القابضة»، أن تسهيل حصول عملائنا على الحلول التمويلية سوف ينعكس مردوده الإيجابي في سرعة الانتهاء من مشروعاتنا السكنية بالإضافة إلى الحفاظ على قيمة ممتلكات العملاء من الوحدات السكنية.

وأعرب خليفة عن سعادته بالشراكة مع «ڤاليو» باعتبارها المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر والتي ستساهم في تعزيز قدرتنا على التوسع في قاعدة العملاء فضلًا عن تسهيل حصول عملائنا على أسلوب الحياة المتطور التي يتطلعون إليها. وأضاف أن الشركة تعكف على توفير الحلول الابتكارية لعملائها، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة سوف تمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات في قطاع التطوير العقاري المصري دائم النمو.



وقد نجحت «ڤاليو» في ترسيخ مكانتها الرائدة بمجال الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور في السوق المصري وذلك عبر تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة لعملائها.

فقد نجحت الشركة مؤخرًا في تحقيق العديد من الإنجازات عبر التوسع في باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع أبرز الشركاء في مختلف القطاعات، ومن بينها مصر للطيران، ومصر للتأمين، ومجموعة ماجد الفطيم، و OPPO، والجامعة الأمريكية بالقاهرة والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ونادي Club S التابع لشركة سوديك، ونون، ووفرها، وغيرها.