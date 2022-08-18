«ڤاليو » تستهدف 6 مليارات جنيه مبيعات بنهاية 2022 ..وتضع اللمسات النهائية لإطلاق بطاقة الدفع الإلكترونى

تتبنى شركة «ڤاليو» منصة تكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة فى مجال الشراء الآن والدفع لاحقا خططا توسعية طموحة على صعيد تطوير المنتجات المقدمة للعملاء وزيادة حجم التعاملات فى جميع القطاعات.

عدد العملاء تخطى 350 ألفا.. ومليون مستخدم حمل التطبيق الإلكترونى

قال أحمد عصام سعودى رئيس قطاع تطوير المنتجات فى شركة «ڤاليو» إن عدد عملاء الشركة ارتفع لأكثر من 350 ألف عميل، وبلغت معدلات تحميل التطبيق الإلكترونى حوالى مليون تقريبا.

وأضاف عصام، فى حوار مع «المال» أن «ڤاليو» أصبحت تغطى غالبية القطاعات والسلع إذ أصبحت أكثر جاذبية للعملاء نظرا لسهولة التعامل وتقديم أشكال متنوعة من التمويل، لافتا إلى أن الشركة تستهدف مبيعات إجمالية تتجاوز 6 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.

400 إلى 550 مليون جنيه مبيعات شهرية.. و100 إلى 125 ألف عملية شراء

وأوضح أن الشركة تحقق معدلات نمو شهرية ملحوظة إذ تتراوح المبيعات الشهرية ما بين 400 و550 مليون جنيه، مع استقطاب ما بين 25 و30 ألف عميل كل شهر، بعدد علميات شراء تتراوح من 100 و125 ألف عملية شهرية.

اليوم العالمى للشباب

وأشار عصام إلى أن الشركة تولى أهمية كبيرة لفئة الشباب، فقد شاركت «ڤاليو» بقوة فى فعاليات الشمول المالى لليوم العالمى للشباب فى الفترة من 1 حتى 15 أغسطس 2022، تحت رعاية البنك المركزى المصرى وبالمشاركة مع بنك الاستثمار العربى (aiBANK).

وأوضح رئيس قطاع تطوير المنتجات أن مشاركة «ڤاليو» تأتى إيمانا منها بأهمية تحقيق الشمول المالية لتمكين جميع الشرائح من الوصول للخدمات والمنتجات المالية، لافتا إلى أن الفعالية شهدت تقديم بنك الاستثمار العربى لبطاقات دفع وفتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية أو غيرها لفئة الشباب من خلال فروع «ڤاليو»، مشيرا إلى أن الفاعلية مع بنك الاستثمار العربى تمت من خلال 3 فروع شقلباظ فى داندى مول وسيتى ستارز وسيتى سنتر.

وقال أحمد عصام إن غالبية دول العالم تولى أهمية كبيرة للشمول المالى وهو ما يتبناه البنك المركزى بقوة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق الهدف الأسمى وهو إدخال الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأضاف أن تكلفة الاقتراض فى الاقتصاد غير الرسمى مرتفعة بالنسبة للعميل، كما أنها غير آمنة، لافتا إلى أن اهمية الشمول المالى تزداد يوما بعد يوم، وهناك مبادرات متنوعة ومتتالية من البنك المركزى تتعلق بالشمول المالى.

السيدات تستحوذن على %35 من المحفظة.. و%25 ليس لديهم تعاملات مصرفية سابقة

وكشف عن بعض البيانات التى تؤكد مساهمة الشركة فى دعم الشمول المالى فى الدولة، موضحا أن %35 من إجمالى محفظة التمويلات التى تقدمها ڤاليو موجهة إلى فئة السيدات.

وأشار إلى أن %25 من عملاء «ڤاليو» لم يتعاملوا مع جهات مصرفية من قبل وليس لديهم أى تعاملات مالية مصرفية، وبالتالى ساهمت التكنولوجيا بالفعل فى دعم الشمول المالى وأهداف القطاع المصرفى.

وكان البنك المركزى حدد 6 فعاليات فى مبادرة الشمول المالى على مدار كل عام تضمنت احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وكذلك اليوم العربى للشمول المالى من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب فى الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجارى، واحتفالية الفلاح اعتبارًا من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر المقبل، واحتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر القادم بمناسبة الأسبوع العالمى للشمول المالى.

برنامج معاك

وقال رئيس قطاع تطوير المنتجات إن الشركة لا تتوقف عن دعم الشباب حيث قدمت منتج «ڤاليو معاك» أيضا الذى يسمح للشباب بالحصول على تمويلات مناسبة للمصروفات الدراسية أو أى احتياجات أخرى، موضحا أن ڤاليو تعتبر هى الأولى فى تقديم مثل هذه الخدمة للشباب.

وأضاف أن الشركة تقدم هذا التمويل بحدودة ائتمانية تصل إلى 10 آلاف جنيه، لفئة الشباب من 18 وحتى 21 عاما، بمستندات تتمثل فى صورة البطاقة الشخصية وكارنيه الجامعة.

وكشف عن استفادة أكثر من 4 آلاف عميل من خدمة «ڤاليو معاك» بإجمالى حدود ائتمانية تخطت 35 مليون جنيه، من إطلاق الخدمة فى أقل عام تقريبا.

وأوضح أن الخدمة لها أهداف أبعد من الحصول على التمويل أو الدعم المادى فقط فهى تسمح للعميل الشاب بوجود سجل ائتمانى له و«آى سكور مبدئي»، وبالتالى حال حاجته إلى قرض جديد سيكون له خلفية تعامل مع الجهات المالية، كما أن العميل الشاب سيكون قد اكتسب المعرفة بعملية الائتمان وبالتالى سينعكس ذلك على إدارة أمور حياته المالية مستقبلاً.

وقال عصام إن «ڤاليو» بصدد إصدار بطاقة دفع إلكترونى لعملاء الشركة خلال فترة قصيرة، موضحا أن الشركة تضع اللمسات النهائية لإجراءات إطلاق البطاقة بناء على إجراءات البنك المركزى ثم التوجه بعدها للبنك المركزى المصرى للحصول على موافقته.

وأضاف أن «بطاقة ڤاليو» ستعزز من انتشار منصة ڤاليو بشكل أكبر وتعمل على تحقيق مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقة فى كل القطاعات.

وأوضح أن إصدار كارت ڤاليو سيتيح للشركة نموا فى الانتشار الجغرافى والوصول لأكبر قدر من العملاء، من خلال 850 ألف نقطة بيع إلكترونية على مستوى الجمهورية تغطى كافة أنحاء الجمهورية، وبالتالى يمكن للعميل استخدامه فى جميع عمليات الشراء فور إصداره، لافتا إلى أن شركته تفاوضت مع 5 بنوك محلية وتم اختيار واحد منها ليكون البنك الراعى للبطاقة.

وذكر أن قانون مقدم الخدمة المدعم من البنك المركزى يتيح لشركات التمويل تقديم خدمة البطاقات الذكية إلى جانب المحافظ الإلكترونية وحسابات الشمول المالى بما يتفق مع إجراءات البنك المركزى، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت دعما كبيرا من المركزى المصرى فى دعم وتشجيع إجراءات الشمول المالى.

منتج شقلباظ

وحول منتج «شقلباظ»، قال عصام إن المنتج حقق مبيعات قوية منذ إطلاقه قبل أقل من سنة، لافتا إلى أن المنتج يسمح بالتقسيط الشهرى لفواتير المشتريات مقابل الحصول على قيمة الفواتير وتقسيطها على فترة زمنية، لافتا إلى استهداف مبيعات منتج «شقلباظ» إلى 300 مليون جنيه بنهاية العام.

«شقلباظ» يستهدف 300 مليون جنيه فى نهاية العام

يذكر أن شركة ڤاليو قد قدمت نهاية 2021 منتج شقلباظ لتتيح للعملاء الاستفادة من استرداد نقدى فورى من أى عملية شراء، وهذا المنتج متاح لعملاء وغير عملاء ڤاليو، ويسمح للزوار أيضا بالسداد بالتقسيط عن طريق إحدى خطط السداد الخاصة بفاليو، والتى تتراوح من 6 إلى 60 شهرا.

وقد تختلف قيمة المبلغ الذى سيتم استرداده وفقًا للحد الائتمانى الخاص بكل عميل بشركة فاليو، ويتيح هذا المنتج للعميل إمكانية الحصول على التمويل بصورة فورية ويساهم أيضا فى التوسع بخدمات وبقاعدة عملاء ڤاليو.

النادى الأهلي

وقال رئيس قطاع تطوير المنتجات إن «ڤاليو» تدعم كل الأنشطة والخدمات ومنها الرياضة إذ وقعت اتفاقية مع النادى الأهلى فى فبراير من العام الحالى لتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة للاشتراك بالنادى ولتكون الشريك الاستراتيجى للنادى الأهلى.

نتفاوض مع مجموعة من النوادى لتكرار نفس تجربة «الأهلى».. وسيتم الإعلان عن واحد منها قريبا

وأضاف أن الشراكة تتضمن تقسيط العضويات وتجديدها واشتراكات الأكاديميات وكل الخدمات التى يقدمها النادى، إلى جانب إتاحة منتج «شقلباظ» لأعضاء النادى داخل فروعة الثلاثة، وتابع: «نتفاوض مع مجموعة من النوادى الأخرى لتكرار نفس التجربة وسيتم الإعلان عن واحد منها قريبا».

يذكر أنه تم إطلاق شركة «ڤاليو» كمنصة متخصصة فى الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات المالية عام 2017، وهى شركة تابعة لقطاع التمويل غير المصرفى بالمجموعة المالية هيرميس القابضة.

وتحظى الشركة بتواجد مباشر كخدمة دفع فى أكثر من 5000 نقطة بيع وأكثر من 330 موقع إلكترونى وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهرا للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها.

وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسرع موافقات ائتمانية فى مصر، وربط المستهلكين بقاعدة واسعة من محلات التجزئة ومواقع التسوق عبر الإنترنت وشبكة كبيرة من مقدمى الخدمات المختلفة، وغيرها.