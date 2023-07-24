«ڤاليو» تبرم اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي لتقديم حلولها التمويلية لأعضاء النادي

أعلنت اليوم «ڤاليو»، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع نادي الجزيرة الرياضي، وهو أقدم وأعرق الأندية الرياضية في مصر، لتقديم باقة من الحلول التمويلية الشاملة والميسرة للأعضاء الحاليين والجدد في النادي، والتي تشمل توفير حلول سداد مرنة لرسوم الاشتراكات لفرع النادي التاريخي في الزمالك، بالإضافة إلى أحدث فروعه في مدينة السادس من أكتوبر. كما ستوفّر شركة «ڤاليو» وبموجب هذه الاتفاقية حلول تمويلية مرنة لأعضاء نادي الجزيرة لسداد جميع الرسوم المتعلقة باشتراكات العضوية مثل غرامات التأخير، ورسوم إضافة فرد جديد من أفراد الأسرة.

بالإضافة إلى ذلك، صرّح أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «ڤاليو» أن الشركة تسعى إلى توفير الحلول التمويلية المرنة بهدف تعزيز تجربة أعضاء نادى الجزيرة، وتيسير إتاحة الخدمات التي يقدمها النادي أمام الأعضاء الجدد للاستمتاع بالمرافق وممارسة الأنشطة المختلفة داخل النادي، والمساهمة في مواصلة النادي لمسيرته الناجحة من خلال توفير مكان لأعضاء النادي وعائلاتهم لممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز نمط حياة صحي، فضلاً عن دوره في تنمية الحياة الاجتماعية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، أعرب معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة «ڤاليو» عن سعادته بالشراكة مع نادي الجزيرة الرياضي، كأحد الأندية الرياضية العريقة المتميزة بالتزامها بتقديم باقة من الخدمات المميزة للأعضاء.

وأكّد معتز على إدراك الشركة للدور المحوري الذي تلعبه الأندية الرياضية بشكل خاص، والرياضة بشكل عام في تعزيز نمط الحياة الصحي للأفراد وتوطيد الروابط الاجتماعية بينهم. وأشار معتز إلى أن التعاون المثمر بين شركة «ڤاليو» ونادي الجزيرة يهدف إلى تلبية الاحتياجات المتغيّرة للعملاء من خلال تقديم تجربة سلسة تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم.

وبموجب هذه الشراكة الاستراتيجية أيضًا؛ ستوفر «ڤاليو» باقة من خدماتها التمويلية المرنة لتمكين الأعضاء من تنفيذ عمليات الشراء من جميع المتاجر والمرافق الموجودة داخل النادي بسهولة ويسر، والتي تشمل المطاعم والمقاهي والمتاجر، وغيرها من المرافق الأخرى داخل النادي من خلال توفير خطط سداد مرنة.

من جانبه أعرب شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة الرياضي عن سعادته بإبرام هذه الاتفاقية مع شركة «ڤاليو» والتي تعكس حرص النادي على تزويد الأعضاء الحاليين بتجربة وخدمات استثنائية، فضلًا عن جذب أعضاء جدد يمثلون قيمة مضافة لمجتمع نادي الجزيرة.

وأكّد سيف النصر على حرص نادي الجزيرة على إجراء شراكات استراتيجية ناجحة مع اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل شركة «ڤاليو» من أجل تمكين أعضاء النادي من الاستمتاع بنمط الحياة المفضّل لديهم بكل سهولة ويسر.

وأضاف أن النادي يعتز بهذا التعاون باعتباره علامةً فارقة في مسيرته، بفضل مساهمتها في إتاحة خدمات النادي للأعضاء بطريقة سلسة وبتكلفة معقولة، فضلًا عن تمكينهم من المشاركة في الأنشطة المختلفة داخل النادي.

وأعرب سيف النصر عن ثقته في أن التعاون مع «ڤاليو» سيثمر عن تعزيز تجربة الأعضاء وتزويدهم ببيئة أكثر شمولية، فضلاً عن تلبية احتياجاتهم المختلفة.

وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها في أواخر عام 2017، في إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد.