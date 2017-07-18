ڤاليو العالمية توفر 500 فرصة عمل بالقرية الذكية

محمود جمال تعتزم شركة فاليو العالمية إضافة 500 فرصة عمل جديدة عالية التخصص على مدار عامين لفريق العمل المتواجد في فرع الشركة بالقرية الذكية. جاء ذلك خلال لقاء ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجين لوك دي باولا جالوني نائب رئيس الشركة في العاصمة الفرنسية باريس؛ حي

محمود جمال

تعتزم شركة فاليو العالمية إضافة 500 فرصة عمل جديدة عالية التخصص على مدار عامين لفريق العمل المتواجد في فرع الشركة بالقرية الذكية.

جاء ذلك خلال لقاء ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجين لوك دي باولا جالوني نائب رئيس الشركة في العاصمة الفرنسية باريس؛ حيث أكد لوك دي باولا جالوني أن مركز القرية الذكية يعد من أهم مراكز الشركة في مجال البحوث والتطوير على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن شركة فاليو العالمية تعمل في مجال تصميم وتطوير البرمجيات المُدمجة ذات قيمة مضافة عالية المتعلقة بأجزاء السيارات الإلكترونية.