چنا العمري تشارك في مسلسلين برمضان

أحمد حمدي تشارك الفنانة الشابة چنا العمري في موسم دراما رمضان القادم من خلال مسلسل "ممنوع الإقتراب او التصوير" مع الفنانة زينة، والذي تجسد من خلاله شخصية محورية، وهي عشيقة زوج الفنانة عايدة رياض والدة زينة في العمل، مشيرة أنها سعيدة جداّ بالعمل، والذي تعتبره من أحب الأدوار الي قلبها، وتدور أح

أحمد حمدي

تشارك الفنانة الشابة چنا العمري في موسم دراما رمضان القادم من خلال مسلسل “ممنوع الإقتراب او التصوير” مع الفنانة زينة، والذي تجسد من خلاله شخصية محورية، وهي عشيقة زوج الفنانة عايدة رياض والدة زينة في العمل، مشيرة أنها سعيدة جداّ بالعمل، والذي تعتبره من أحب الأدوار الي قلبها، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي تشويقي، والذي تشارك فيه مع كل من زينة وأحمد فؤاد سليم ، وفتحي عبد الوهاب، مي القاضي، وأحمد العوضي، محمد قاسم، محمد شاهين ، وزكي فطين عبد الوهاب، نسرين أمين وأنتاج أمير شوقي.

وأضافت أنها تشارك أيضا في رمضان الفنانة مي عز الدين في مسلسل “رسايل”، والذي تعتبر دورها فيه مختلف ومميز، وعبرت عن مدي سعادتها بالتعاون مع طاقم العمل بالكامل، والذي يتميز بالتعاون والحب بينهم جميعا.

ويشارك فيه كل من مي عز الدين، وخالد سليم، عبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر الشرنوبي، ورزان مغربي ومحمود كمال، من إخراج إبراهيم فخر.

جدير بالذكر أنه يعرض لـ”العمري” حاليا فيلم “نورت مصر” مع الفنان بيومي فؤاد، فعلي الرغم من سعادتها بالتعاون مع فريق العمل، وكواليسه إلا أنها حزينة علي الظلم الذي تعرضت له بإزالة اسمها من تتر المقدمة، وحذف العديد من مشاهدها في العمل، علي الرغم من التسويق للعمل من خلال مشاهدها.

“نورت مصر” بطولة كل من بيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، وأحمد حلاوة، ومريم السكري، وهاجر الشرنوبي، من إخراج شادي علي



