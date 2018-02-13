٣ عروض مالية لتحالفات عالمية تتنافس على محطة فحم الحمراوين

القابضة للكهرباء تفتح المظاريف اليوم بحضور التحالفاتعمر سالمتقدمت ٣ تحالفات عالمية بعروضها المالية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر للمنافسة على محطة فحم الحمراوين والتى تصل قدرتها الى ٦٠٠٠ ميجاوات. وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات للمال أن الكيانات المتقدمة هى شركة جنرال

القابضة للكهرباء تفتح المظاريف اليوم بحضور التحالفات



عمر سالم

تقدمت ٣ تحالفات عالمية بعروضها المالية إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر للمنافسة على محطة فحم الحمراوين والتى تصل قدرتها الى ٦٠٠٠ ميجاوات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات للمال أن الكيانات المتقدمة هى شركة جنرال إليكتريك الأمريكية بالتحالف مع شركة هاربن الصينية -، وتحالف يابانى يضم شركتى «هيتاشى وميتسوبيشى»، وتحالف أخر يضم شركات صينية من بينها «شنغهاى إليكتريك.

وأضاف المصدر أنه من المقرر قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بفتح المظاريف المالية الخاصه بالمشروع اليوم الأربعاء بحضور الشركات المتنافسه على المشروع.

ويعد مشروع «فحم الحمراوين»، الأول من نوعه، وتصل استثماراته لنحو 9 مليارات دولار، وينفذ بنظام «EPC+finance»، الذى يعتمد على تدبير المنفِذ للتمويل، وتسليم المشروع للشركة القابضة، على أن تسدد الأخيرة بعد التنفيذ الذى من المرتقب أن يستغرق نحو 7 سنوات.

