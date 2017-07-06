٣٠ مليار جنيه زيادة فى عجز الموازنة بسبب رفع الفائدة

مها أبوودن:



توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، ارتفاع قيمة عجز الموازنة بنحو ٣٠ مليار جنيه، بسبب قرار المركزى برفع أسعار الفائدة اليوم، نقطتين مئويتين .



يذكر أن البنك المركزى كان قد قام برفع أسعار الفائدة ٣مرات، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، وبلغت إجمالى الزيادة فى أسعار الفائدة نحو 7 نقاط مئوية، منذ ذلك الحين.



بلغ عجز الموازنة المقدر فى موازنة العام المالى الجارى ٢٠١٧/٢٠١٨، نحو ٣٧٠ مليار جنيه، ما يعنى أن الزيادة فى نسبة العجز ستقترب من الـ ١٪.



وقال البنك المركزى منذ قليل، إنه اتخذ قرار رفع سعر الفائدة نقطتين مئويتين لفترة مؤقتة، استهدافا لتحجيم التضخم، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى.



وأوضح فى بيانه، أنه تخفيفا للأثار الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وأيضا ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وفى ضوء النتائج الايجابية للسياسة النقدية، التى بدأت منذ نوفمبر الماضى، فقد قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها اليوم، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.



كما قرر البنك رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%.



وأكد أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية، من تخفيض التضخم إلى 13 %، خلال الربع الأخير من العام المقبل.

