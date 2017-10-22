٣٠٠ ألف دولار حصيلة تبرعات بواشنطن لأطفال أبو الريش

بما يعادل ٥ مليون جنيه مصريولاء البري جمعت حملة نبيلة مكرم، وزيرة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 300 ألف دولار، ضمن حملة التبرعات بكاليفورنيا لصالح مستشفيات أبوالريش للأطفال. وأعلن دكتور عادل الدهمي رئيس مؤسسة تيليمد المنظمة والراعية للحملة، أن حصيلة التبرعات

بما يعادل ٥ مليون جنيه مصري



ولاء البري

جمعت حملة نبيلة مكرم، وزيرة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، 300 ألف دولار، ضمن حملة التبرعات بكاليفورنيا لصالح مستشفيات أبوالريش للأطفال.

وأعلن دكتور عادل الدهمي رئيس مؤسسة تيليمد المنظمة والراعية للحملة، أن حصيلة التبرعات والتي تجاوزت بعد تغطية تكاليف الحدث ٣٠٠ ألف دولار أمريكي، اَي ما يعادل ٥ مليون جنيه مصري، تذهب لشراء الأجهزة الطبية التي حددتها لجنة مستشفيات أبو الريش.

وأكد استمرار الحملة سنويا في مبادرة لحث المصريين بالخارج علي دعم وطنهم .

وشهدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة ‏الدولة ‏للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء أمس السبت، حملة التبرعات بكاليفورنيا لصالح مستشفيات أبوالريش للأطفال، في حضور ضيوف الشرف من ممثلي البرلمان المصري، السيدة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية والسيدة أنيسة حسونة عضو البرلمان، والقنصل العام بكاليفورنيا وسفير الامارات ودكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان.

وبدأت فاعليات الحملة بالوقوف دقيقة حدادا عَلِي روح شهداء حادث الواحات الإرهابي.

وشارك في الإعداد للحملة والترويج لأهدافها عدد من المكرمين بمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء ‏المربوطة»، أبرزهم ليلى بنس، ‏المخطط المالي بالولايات ‏المتحدة والموجودة في قائمة أنجح ٥٠ اقتصاديا في قائمة فوربس العالمية وزوجها رجل الاعمال الامريكي كولينز بنس‎، وإسراء نوار، مدير التطوير ‏بجامعة ‏شابمان الأكاديمية التي نجحت في التأثير علي الحضور وزيادة التبرعات بعرض مميز لقصة مستشفيات أبو الريش وقدمت نموذجا للتعاون والصداقة التي تجمع قيادتي المستشفي الياباني و المنيرة.

كما قدما الدكتورة رشا عمار والدكتورة رانيا علي حجازي، بيانا بالإحتياجات الملحة للمستشفيات التي تعالج سنويا مليون طفل ولديه قائمة طويلة من الانتظار لنقص الإمكانات والأجهزة التشخيصية، فيما عرضت إسراء نوار، صاحبة المبادرة، فيلما تسجيليا لكل من عصام الحضري وهاني سلامة لدعم الحملة .