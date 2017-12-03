٢.٣ مليار جنيه قيمة السيارات المستوردة خلال نوفمبر

مها أبوودنأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية خلال شهر نوفمبر 2017 عن 5671 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 286 مليونا و 419 ألفا و 639 جنيها.وقد بلغت الرسوم الجمركية

مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية خلال شهر نوفمبر 2017 عن 5671 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 286 مليونا و 419 ألفا و 639 جنيها.

وقد بلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 210 مليونا و 373 ألفا و 422 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 237 مليونا و 430 ألف و 545 جنيها فيما بلغ رسم التنمية 51 مليونا و 609 ألفا و 653 جنيها وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 499 مليون و 413 ألف و 620 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 322 مليونا و 886 ألفا و 664 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 706 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 465 مليونا و 481 ألف و 66 جنيها

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 26 مليون و 782 ألاف و 787 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 68 مليونا و 916 ألف و 940 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 96 مليون و 699 الفاً 727 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 38 مليونا و 188 ألف و 909 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 688 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 646 مليونا و 409 ألفا و 685 جنيها وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 21 مليونا و 601 ألف و 903 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 55 مليونا و 13 ألف و 932 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 76 مليون و 615 ألف و 835 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليونا و 861 ألف و 281 جنيها.

وبذلك يبلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر نوفمبر 2017 نحو 2 مليار و 398 مليونا و 310 ألفا و 390 جنيه

ويكون إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عنها 258 مليونا و 758 ألف و 112 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 361 مليونا و 361 ألف و 417 جنيها وإجمالي رسم التنمية 51 مليونا و 609 ألفا و 653 جنيها وإجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 143 مليون و 892 ألف و 374 جنيها.

كما يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضى 499 مليون و 413 ألف و 620 جنيه.

وفى الوقت نفسه بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر الماضي 388 مليونا و 936 ألفا و 854 جنيها.

