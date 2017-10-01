٢ مليار جنيه قيمة السيارات الواردة لجمرك الإسكندرية في سبتمبر

مها أبوودنأفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر 2017 عن 5252 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 330 مليونا و 922 ألفا و 781 جنيها.وقد بلغت الرسوم الجمركية

مها أبوودن

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية برئاسة محمود مصطفى مدير عام الادارة العامة لجمارك السيارات بالاسكندرية خلال شهر سبتمبر 2017 عن 5252 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 330 مليونا و 922 ألفا و 781 جنيها.

وقد بلغت الرسوم الجمركية لتلك السيارات 190 مليونا و 441 ألفا و 829 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه السيارات نحو 237 مليونا و 338 ألف و 384 جنيها فيما بلغ رسم التنمية 54 مليونا و 51 ألفا و 812 جنيها وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 481 مليون و 832 ألف و 25 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 366 مليونا و 454 ألفا و 152 جنيها.

على جانب آخر وخلال نفس الشهر أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 389 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 308 مليونا و 830 ألف و 873 جنيها

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 15 مليون و 4 ألاف و 144 جنيها وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها مبلغ 45 مليونا و 336 ألف و 902 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 60 مليون و 341 الفاً 46 جنيها.

وبلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 29 مليونا و 386 ألف و 57 جنيها.

كما أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 490 رسالة قطع غيار سيارات خلال نفس الشهر بقيمة بلغت 442 مليونا و 783 ألفا و 743 جنيها وقد بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 14 مليونا و 770 ألف و 522 جنيها وتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 43 مليونا و 519 ألف و 40 جنيها، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب والغرامات 58 مليون و 289 ألف و 562 جنيها.

كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 15 مليونا و 628 ألف و 801جنيها.

وبذلك يبلغ إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية ورسائل قطع غيار السيارات خلال شهر سبتمبر 2017 نحو 2 مليار و 82 مليونا و 537 ألفا و 397 جنيه.

ويكون إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة عنها 220 مليونا و 216 ألف و 495 جنيها وإجمالي الضرائب على القيمة المضافة لهذه الرسائل بمبلغ 326 مليونا و 194 ألف و 326 جنيها وإجمالي رسم التنمية 54 مليونا و 51 ألفا و812 جنيها واجمالي الرسوم والغرامات الأخرى 77 مليون و 307 ألف و 401 جنيه.

كما يبلغ اجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر سبتمبر الماضى 677 مليون و 770 ألف و 34 جنيه.

وفى الوقت نفسه بلغت الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية وإتفاقية أغادير خلال شهر سبتمبر الماضي 411 مليونا و 469 ألفا و 10 جنيها.