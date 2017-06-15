٢٥/٣٠ يفند أسباب عدم استقالته من البرلمان

وأضاف التكتل في بيانه أنه حال إقرار الرئيس لتلك الاتفاقية فإنه يصعب عليه كتكتل أن يكون جزءا من النظام، حتي ولو كان في موقع المعارضة.

وقال إنه ينظر بكل جدية لمطالبات الكثيرن بالإستقالة، كونها الطريق الوحيد المفضي للشرف، وخير لنا كتكتل ألا نجلس تحت قبة برلمان اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط في الأرض، وفي السيادة الوطنية، ولم تعتد برأي من تمثلها، حتي لو اعتقدت أن دوافعها وطنية.

وأضاف البيان، أن التكتل ينظر بذات الجدية لمطالب أخرين بالبقاء تحت القبة، ومنطقهم يقول إن البقاء يسمح بقبس من نور وسط ظلام دامس، ولن يعدم الوطن رجالا يناضلون خارج البرلمان، ويقولون كلمة الحق، ورجالا أخرين يقومون بذات الدور مستخدمين أدوات أخري تساهم في تكامل الأدوات لكسب المعركة .

ويرى التكتل أن لكل رأي منهما وجاهته ورجاحة منطقه، كما يرى أعضاء التكتل أن الأيام المقبلة لا تزال حبلى بمزيد من الأحداث، ومازال في يد أعضائه أدوات وأليات برلمانية وقانونية سيقومون بإستخدامها، بالتعاون مع باقي أعضاء البرلمان الرافضون للاتفاقية.

وأشار البيان إلي أن ما ورد من أنباء عن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، تكشف أسباب الإسراع في إقرار الاتفاقية، بهدف استباق حكم الدستورية العليا الذى بات وشيكا بإنصاف المحكمة الإدارية العليا فيما إنتهت إليه من عدم تعارض حكمها الرافض للاتفاقية مع أى من مبادئ المحكمة الدستورية العليا المستقرة .

