١.٤ مليار جنيه حصيلة ضرائب غرفة تجارة الإسكندرية

معتز محمود:قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن غرفته هى أكبر مركز ضرائب فى مصر، بعد مامورية كبار الممولين، لافتا إلى أنها حَصلت ١.٤ مليار جنيه، لصالح مصلحة الضرائب فى العام المالى المنتهى.وأضاف خلال مؤتمر تنظمة الغرفة لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأ



معتز محمود:



قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، إن غرفته هى أكبر مركز ضرائب فى مصر، بعد مامورية كبار الممولين، لافتا إلى أنها حَصلت ١.٤ مليار جنيه، لصالح مصلحة الضرائب فى العام المالى المنتهى.

وأضاف خلال مؤتمر تنظمة الغرفة لمناقشة رؤية وزارة التخطيط التنموية حول التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن رؤية ٢٠٣٠، أن غرفة تجارة الإسكندرية هى أكبر غرفة بمنطقة البحر المتوسط، ولديها العديد من المشروعات التنموية.



وأشار إلى أن تلك المشروعات تجاوزت استثماراتها ١٣٥ مليون يورو، وتغطى مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصادارت، وخلق فرص العمل فى الصناعات النسيجية >

وأوضح أن الميزان التجارى المصرى، وميزان المدفوعات، لا يزال يعانى من عجز مستمر منذ أكثر من ٥٥ عاما، لافتا إلى أن هيكل التجارة الخارجية المصرية يعانى من تركيز جغرافى كبير، يعرض الاقتصاد لهزات عنيفة، عند تضرر اقتصادات الدول التى تركز عليها التجارة الخارجية المصرية.

