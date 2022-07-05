١٢ مليون جنيه لأبناء بورسعيد قبل عيد الأضحى

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، على صرف بدل المنطقة الحرة لجميع العاملين و أصحاب المعاشات ببورسعيد اعتبارا من يوم الخميس القادم عن الفترة من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ ” لمدة ٦ أشهر “.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيتم صرف مبلغ ١٢ مليون و٣٢٢ ألف جنيها لجميع العاملين بالجهات الحكومية وأصحاب المعاشات بمحافظة بورسعيد، على أن يبدأ صرف بدل المنطقة الحرة من خلال ماكينات الصراف الٱلي اعتبارا من بعد غد الخميس الموافق ٢٠٢٢/٧/٧

وكان المحافظ رفع قيمة بدل المنطقه الحره للعاملين وأصحاب المعاشات لتتواكب مع الغلاء فى الأسعار.

ويعد بدل المنطقه الحره احد المميزات الماليه التى يحصل عليها أبناء بورسعيد من حصيلة صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقه الذي يعتمد فى إيراداته على تحصيل نسبة من الرسوم جمركيه المقدره على الرسائل الوارده لبورسعيد برسم المنطقه الحره وهو نظام استيرادي أقره قانون إنشاء بورسعيد كمنطقه حره.