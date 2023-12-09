ِأسعار ومواصفات «إم جي 6» موديل 2024

أقرت شركة «المنصور للسيارات» وكيل «إم جي» في مصر، زيادات في أسعار سيارات إم جي 6 موديل 2024 بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال ديسمبر الحالى.

أسعار إم جي 6 موديل 2024

الفئة السعر القديم السعر الجديد Luxury (Black Interior) مليون و60 ألفا مليون و90 ألفا Luxury (BLACK Edi مليون و85 ألفا مليون و115 ألفا

تقدم طرازات «MG 6» بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت طرازات إم جي 6 ببعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها «2 وسادة هوائية أمامية- فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام الثبات عند المنحدرات – نظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتحتوى السيارة على بعض التجهيزات والكماليات، من أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية- حساسات ركن خلفية- كاميرا خلفية- مفتاح ذكي لتشغيل السيارة- خاصية تعديل مقعد السائق في 6 اتجهات يدوي- زجاج كهربائي- عجلة القيادة متعددة الوظائف- مكيف هواء مع مخارج خلفية- جنوط رياضية 16 بوصة».

وزودت «MG6» بنظام ترفيهي مكون من «عدد 6 مكبرات صوتية- راديو- خاصية ربط بين الهاتف المحمول والجهاز الصوتي- شاشة وسائط 8 بوصة- مدخل USB، وغيرها».

ودعمت طرازات MG 6- الفئة الثانية- بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «وسائد هوائية جانبية- مصابيح ليد أمامية مع خاصية التشغيل أتوماتيك- خاصية دخول السيارة دون مفتاح- مثبت سرعة ديناميكي- مقاعد جلد- إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات كهربائيًّا- مسند يد خلفي- جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

وتزيد هذة الفئة ببعض التجهيزات والكماليات؛ من بينها «خاصية ضبط المرايات الجانبية كهربائيًّا- فتحة سقف- مثبت سرعة- مصباح إضاءة في الشنطة الخلفية- مكيف هواء مزوج- جنوط رياضية 17 بوصة، وغيرها».