ِأسعار النفط تنخفض بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

رويترز هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم الخميس بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام.وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.2 دولار، أو 1.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أعلى مس

رويترز

هبطت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة يوم الخميس بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أظهرت زيادة مفاجئة في مخزونات الخام.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول منخفضة 1.2 دولار، أو 1.62 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.94 دولار للبرميل بعد أن سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف فوق 75 دولارا.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 85 سنتا، أو 1.09 بالمئة، لتغلق عند 77.39 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 1.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى هبوط قدره 3.5 مليون برميل.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس إن الاستعدادات للطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية توقفت. وقال محللون إن ذلك قد يقلل الضغوط على المملكة للابقاء على أسعار النفط مرتفعة.

