«يُحرض ضد إسرائيل».. صحف الاحتلال تفتح النار على محمد صلاح بعد فيديو دعم غزة

شهدت الساعات الأخيرة هجوما كبيرا من جانب الإعلام الإسرائيلي، على محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، بعدما نشر فيديو لدعم فلسطين عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت شبكة سبورت 5 الإسرائيلية رسالة صلاح بأنها تحريض صريح وعلني ضد إسرائيل.

كما نشرت الشبكة تصريحات اللاعب الدولي النيجيري أوغو وهو يوجه رسالة لـ محمد صلاح يقول فيها: أين كنت عندما توفى الإسرائيليين؟.

وكان محمد صلاح قد نشر مقطع فيديو وهو يدعم الفلسطينيين، قال فيه: “ليس من السهل أبدا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة.. شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها”.

محمد صلاح

وتابع: يجب أن تتوقف المجازر، العائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا”.

وأتم حديثه: “أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. الإنسانية يجب أن تسود”.

ولقي فيديو محمد صلاح تفاعلا كبيرا من متابعيه، إذ تصدر ترند موقع التواصل الاجتماعي X “تويتر” سابقًا، وذلك بعد دقائق قليلة من نشره، كما وصل إجمالي عدد المشاهدات عبر المنصة ذاتها إلى ما يقرب من 150 مليون مشاهدة وفي تزايد مستمر.

ومن جانبها، قالت صحيفة one.co.il الإسرائيلية، إن صلاح يدعو لمساعدة الفلسطينيين دون ذكر ما فعلته حماس في جنوب إسرائيل الأسبوع الماضي.

يُذكر أن صلاح كان قد تعرض لانتقاد وهجوم كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم دعمه لفلسطين في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة الذي دُمر بسبب الجيش الإسرائيلي.