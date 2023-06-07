يو سي العقارية تبدأ أعمال الحفر بمشروع إيست تاور العاصمة الإدارية

بدأت شركة UC للتطوير العقارى أعمال الحفر لمشروعها إيست تاور بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعلنت الشركة عن إسناد اعمال الإشراف الهندسى على تنفيذ المشروع لمكتب ACE ( محرم باخوم ) كما كشفت عن كبرى العلامات التجارية العالمية التى أبدت رغبتها للتواجد داخل المشروع .

وأشاد سامح عواد الرئيس التنفيذى للشركة بالجهود العظيمة التى يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل عام من أجل النهوض بكافة المجالات الاقتصادية وبالقطاع العقارى بشكل خاص وتحديدا فى ملف التنمية والنهضة العمرانية الغير مسبوقة والتى ساعدت فى زيادة معدلات الاستثمار ووفرت فرص عمل حقيقية.

دعم من المهندس خالد عباس

كما حققت مستهدفات الدولة فى زيادة الرقعة العمرانية معربا عن تقديره للمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اهتمامه الدائم بتذليل كافة التحديات التى قد تعوق تنفيذ وتيسير عمل المشروعات على أرض العاصمة ومتابعته المستمرة لأداء وخطط العمل داخل مشروع العاصمة .

وأشار عواد الى أن ” إيست تاور ” هو مشروع الشركة الثالث بالعاصمة هم يونى تاور ١ ، ويونى تاور ٢ ، ومشروع سولى ريزيدنس السكنى بمنطقة ال R8 والذى طرحته مؤخرا ولاقى نجاحا واقبالا من العملاء منذ طرحه

افضل الشركاء

موضحا ان شركة UC حريصة طوال الوقت على اختيار شركائها من أكبر واعراق الاستشاريين الهندسيين من أجل الإشراف على التصميم الخاص بالمبنى والحفاظ على تصميمه المعمارى الفريد وتطبيق اعلى معايير الجودة العالمية

وأشار إلى الحصول على الموافقة المعمارية من شركة العاصمة الإدارية كما تم ايضا الانتهاء من اعمال شركة Wend tech الاسترالية العالمية المتخصصة فى دراسة الرياح الخاصة بالمبنى

ناطحات السحاب

لافتا إلى أن ” ايست تاور ” من ناطحات السحاب فى منطقة الأعمال المركزية ومكون من ٤٢ دور متعدد الاستخدامات ما بين ادارى وتجارى وفندقى بارتفاع أكثر من ١٦٠ متر وبواجهة على الشارع الرئيسى للنهر الاخضر بعرض ١٢٥ متر

واشار عواد الى أنه تم مراجعة كافة التصميمات المعمارية بالبرج والاستعانة بأحد أكبر بيوت الخبرة فى مصر والشرق الأوسط وهو مكتب ACE ( محرم باخوم ) للإشراف على التنفيذ الهندسى

300 مليون جنيه

وأعلن عن بدء أعمال الحفر بتكلفة مبدئية تصل إلى 300 مليون جنيه مؤكدا الاهتمام بالشق الهندسى وتنفيذه وفقا لأعلى معايير الجودة بالإضافة إلى الاهتمام بخطة التشغيل والإدارة لضمان نجاح المشروع

ولذا قامت الشركة بالتعاقد مع شركة ” ميادس ” وائل شوكت و” نماء بى .اف .ام ” لإدارة وتشغيل المراكز التجارية والإدارية كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة وتشغيل المراكز التجارية صاحبة الخبرات الكبرى فى استقطاب علامات تجارية عالمية فى عدد من المراكز التجارية القائمة بالفعل فى السوق المصرى لضمان اعلى جودة للتشغيل لتحقيق اعلى عوائد استثمارية على جميع وحدات المشروع .

محرم باخوم

وأشاد المهندس محمد كريم – مدير المشروعات بشركة محرم باخوم برؤية يو سي فى اختيار مواقع مشروعاتها والتصميمات المعمارية المميزة مع التنفيذ وفقا لأعلى المعايير العالمية بالتعاون مع كافة الخبرات الهندسية والتقنية المتخصصة بما يحقق فى النهاية مشروع متكامل من حيث الجودة والتصميم .

ميادس لإدارة المراكز

وأشار وائل شوكت رئيس مجلس إدارة شركة ميادس لإدارة المراكز التجارية في مصر ان التعاقد مع شركة UC للتطوير العقارى لإدارة مشروع ” إيست تاور ” يضمن سرعة تشغيل الجزء التجارى بالمشروع بمجرد تشغيل التاور بأعلى كفاءة ممكنة

لافتا إلى أن هناك العديد من العلامات التجارية العالمية التى تسعى للتواجد فى المشروع نظرا للتخطيط الجيد للشركة من حيث مكان المشروع وتصميمه والخبرات الهندسية والفنية والإدارية التى تم التعاقد معها لإدارة المشروع مما يؤدى الى تحقيق اعلى معدلات النجاح والحفاظ على الاستثمارات.

تطوير المراكز التجاریة

وأشار شوكت إلى أن ميادس المتخصصة في الإدارة والتشغيل لديها ذراع إداري كامل، مسئول عن الإدارة لكل ما هو تجارى ، حيث تقوم بعمل تطوير للمراكز التجارية، وتقوم أيضا بتحديد الفئة المجتمعية المستهدفة من هذه المراك

كما تحتوي على جزء كبير جدا من الإدارة المحترفة، تنحصر مهمتها في تنظيم الأداء على أرض الواقع، حتى يستمتع العملاء بتواجدهم في المركز التجاري، ولضمان توفير الراحة النفسية في الخدمة المقدمة، كما تقوم الشركة أيضا بالتأكد من مستوى العمل والعمالة، وكيفية التعامل مع العملاء.