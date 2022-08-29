«يو سى» تتعاقد مع «أماك» لتنفيذ مشروع «يونى تاور» الداون تاون

وقَّعت شركة UC للتطوير العقارى عدة عقود مقاولات وإنشاءات وإدارة وتشغيل لمشروعاتها فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار خطتها الإستراتيجية للتنفيذ وفقًا لأعلى معايير البناء والاستدامة.

قال سامح عواد، الرئيس التنفيذى لشركة يو سى العقارية، إن شركته وقَّعت الاتفاقيات بعد دراسات مستفيضة لاختيار أفضل الشركاء، بخلاف التعاون مع أكبر الخبراء والاستشاريين لبدء أعمال الإنشاءات فى مشروعيْ «يونى تاور 1» و«يونى تاور 2» بعقد مقاولات مع شركة «أماك للإنشاءات»، كما تم التوقيع مع شركة «أركريد للتصميمات» كاستشارى إنشائى للمشروعين.

عواد: الشركة تواصل التوسع وتستعد لاختراق القطاع السكنى خلال الربع الأخير من 2022

واعتبر عواد أن تلك العقود تأتى فى إطار تنفيذ المخطط الزمنى والإستراتيجى الذى وضعته «يو سى» منذ انطلاقها بالسوق المصرية لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن المشروعين (تجارى- إدارى- طبى- فندقى) بأحد أكثر الأماكن تميزًا فى منطقة الداون تاون بالعاصمة، بإجمالى مساحة بنائية 11 ألف متر لكل مشروع.

ولفت إلى أن كل مشروع مكون من 11 طابقًا، وقررت «يو سى» ضمَّهما معًا ككيان واحد بنفس التصميم الهندسى ليكمل كل منهما الآخر فى شكل جمالي.

وتعمل «أماك للإنشاءات» فى السوق المحلية منذ 25 عامًا، وتقدم عددًا من الخدمات الخاصة بأعمال التصميمات المعمارية والتصميمات الداخلية واللاند سكيب وكل أعمال التشطيبات، بجانب التشييد والبناء، وفقًا لأعلى معايير المواصفات الحديثة والتى تتمشى مع فكرة التنمية المستدامة وإنشاء مبانٍ ذكية صديقة للبيئة وفقًا لإستراتيجية وتوجهات الدولة.

وأشار الرئيس التنفيذى لشركة يو سى العقارية إلى توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة لمشروع إيست تاور مع كل من شركة «نماء بى إف إم»، و«ميادس» وائل شوكت لإدارة وتشغيل المشروعات الإدارية والتجارية؛ بهدف ضمان أعلى جودة للتشغيل.

ولفت إلى أن مشروع إيست تاور من أبرز مبانى منطقة الأعمال المركزية “CBD” يراعى فى التصميم المعايير العالمية كأحد أطول الأبراج الإدارية والتجارية والفندقية بالعاصمة، بارتفاع أكثر من 160 مترًا.

أما بالنسبة للخطة التوسعية للشركة، خلال الفترة المقبلة، فقد أكد عواد استعداد الشركة لبدء طرح مشروع الشركة الرابع، والأول كمشروع سكنى للشركة خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرًا إلى أن مكان المشروع وكل تفاصيله سيتم الإعلان عنها قريبًا.

كان عواد قد أكد سابقًا، لـ«المال»، أن شركته تعتزم إنشاء مشروع «إيست تاور» بالعاصمة، باستثمارات تقارب 6.5 مليار جنيه، وهو من نوعية المشروعات متنوعة الاستخدام بين التجارى والإدارى حتى الطابق 24، وبعدها يتم إنشاء شقق فندقية حتى نهاية ارتفاع البرج؛ ويتم التفاوض حاليًّا مع عدة شركات عالمية لتولِّى مهام إدارة الوحدات الفندقية.

وتطرّق إلى تعاون «يو سى» فى تنفيذ وتصميم المشروع المرتقب مع عدة جهات وكيانات أخرى، أبرزها شركة «أركريت ديزاين» للاستشارات الهندسية والتى تولَّت التصميم؛ بخلاف «steel consult» الاستشارى العام، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «CRC» ذراع المقاولات لمجموعة درة.

وأكد أن الاستثمارات الإجمالية للشركة تخطّت حاجز 8 مليارات جنيه، وتعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى تمويل الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه لا نية حاليًّا للحصول على أية قروض بنكية.