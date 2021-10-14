تعتزم شركة «يو سى» للتطوير العقارى إنشاء مشروع «إيست تاور» بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقارب 6.5 مليار جنيه. قال سامح عواد، الرئيس التنفيذى لـ«يو سى»، إن «إيست تاور» يتميز بارتفاع لأكثر من 160 مترًا ويضم 40 طابقًا؛ ويعد من أطول الأبراج الموجودة بمنطقة الأعمال المركزية، والتى تتميز بالبنايات ذات الارتفاعات الشاهقة.

وأشار عواد، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إلى أن «إيست تاور» من نوعية المشروعات متنوعة الاستخدام بين التجارى والإدارى حتى الطابق 24، وبعدها يتم إنشاء شقق فندقية حتى نهاية ارتفاع البرج؛ ويتم التفاوض حاليًّا مع عدة شركات عالمية لتولى مهام إدارة الوحدات الفندقية.

عواد: «CRC» تتولى التنفيذ و«أركريت» تنهى التصميم.. والتسليم بعد 4 سنوات

وتطرّق لتعاون «يو سى» فى تنفيذ وتصميم المشروع المرتقب مع عدة جهات وكيانات أخرى، أبرزها شركة «أركريت ديزاين» للاستشارات الهندسية والتى تولت التصميم؛ بخلاف “steel consult” الاستشارى العام، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «CRC» ذراع المقاولات لمجموعة درة، و«نماء» لإدارة وتشغيل المبانى والأبراج الإدارية؛ وأخيراً شركة Werner sobek الألمانية المتخصصة بالأبراج.

وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم خصومات غير مسبوقة بمناسبة فتح باب التعاقد، منها بيع وحدات من خلال خطط سداد تصل إلى 25 عاما، وذلك فى إطار المشاركة بالخطة التنموية للدولة، ومواكبة المبادرات التى تم طرحها مؤخرا بنسب سداد طويلة الأجل؛ كما سيتم التسليم خلال 4 سنوات.

وأوضح أن الشركة تملك مشروعين آخرين فى العاصمة الإدارية الجديدة هما «يونى تاور 1» و«يونى تاور 2» بمنطقة الداون تاون من نوعية المشروعات المتنوعة وتم بيعهما بالكامل، ومن المرتقب بدء الأعمال الإنشائية بالمول الأول خلال العام الجارى.

وأكد أن الاستثمارات الإجمالية للشركة تخطت حاجز 8 مليارات جنيه؛ وتعتمد على الموارد الذاتية وحجوزات العملاء فى تمويل الإنشاءات مشيرا إلى أنه لا نية حالياً للحصول على أى قروض بنكية.

وقال الرئيس التنفيذى لـ«يو سى» للتطوير العقاري؛ إن الشركة مهتمة بالتوسع العمرانى فى السوق المحلية وتستهدف الحصول على أرض جديدة فى العاصمة الإدارية سيتم الكشف عنها مطلع العام القادم؛ كما تنوى الحصول على أرض بمنطقة العلمين الجديدة أو الساحل الشمالى الغربى.