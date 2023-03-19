«يو بي إس» يطرح الاستحواذ على كامل أسهم بنك كريدي سويس نظير مليار دولار فقط  

طرح بنك يو بي إس جروب شراء بنك كريدي سويس نظير 1 مليار دولار فقط، مع تخطيط الحكومة السويسرية لتغيير قوانين البلاد من أجل تفادي طرح خطة الاستحواذ للتصويت عليها من قبل حملة الأسهم، بحسب فاينانشال تايمز.

ومن المزمع توقيع البنكين، الذين يعدان من بين أكبر بنوك سويسرا، على الصفقة المقترحة، التي تشمل جميع الأسهم، مساء اليوم الأحد، بحسب التقرير، مضيفا أن تسعير الصفقة سيشكل جزء من سعر إغلاق سهم كريدي سويس الجمعة الماضية.

الاستحواذ على كريدي سويس

وتم التقدم بعرض صباح الأحد بسعر 0.25 فرانك سويسري بما يعادل 0.27 دولار،وتم إغلاق أسهم كريدي سويس عند 1.86 فرانك سويسري الجمعة الماضية، بما يعني أن قيمة سهم كريدي سويس حسب العرض تقل بنسبة 86% عن قيمته السوقية.

وصمم بنك يو بي إس على إدراج بند «التغير المعاكس الجدي» الذي يلغي الصفقة حال ارتفاع سعر عقد مبادلة مخاطر الائتمان بأكثر من 100 نقطة أساس.

رفض بنك كريدي سويس التعقيب، وكذلك بنك يو بي أس جروب والحكومة السويسرية.

ويدرس بنك يو بي أس صفقة استحواذ على كريدي سويس تلزم الحكومة السويسرية بضمان المخاطر المحتملة، بحسب شخصين على دراية بالأمر تحدثا إلى رويترز السبت.