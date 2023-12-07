«يو إي فاينانس» تقود تحالفًا لتمويل «مجموعة الحاذق» بقيمة 745 مليون جنيه

أعلنت شركة يو إي فاينانس – إحدى شركات مجموعة آرابيا إنفستمنتس هولدنج، الرائدة في تقديم الحلول الابتكارية في السوق المصرية، عن صرف الشريحة الثانية من عقد تمويل “مجموعة الحاذق” بقيمة 132 مليون جنيه.

ومن جانبه، قال أحمد شعراوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “يو إي فاينانس” إن الشركة نجحت في قيادة تحالف يضم 4 من كبرى الشركات المتخصصة فى خدمات التأجير التمويلى بالسوق المصرية، لتدبير تمويل لصالح مجموعة الحاذق بقيمة إجمالية تبلغ 745 مليون جنيه، ويضم التحالف شركات التوفيق للتأجير التمويلي، و”كايرو ليس”، و”أبو ظبي الاسلامي للتمويل”، و”أور” للتاجير التمويلي.

وأضاف “شعراوي”، أن مجموعة الحاذق حصلت علي الشريحة الثانية من التمويل لمواكبة التوسعات التي تشهدها في مجال التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة، في ضوء إقبال عملائها على شراء الوحدات السكنية والتجارية بمشروعاتها المتميزة.

وأكد أن التعاون المثمر مع شركات التأجير التمويلى ذات الملاءة المالية والقدرات الفنية المرتفعة، يجسد الآلية المثلى لتمويل احتياجات العملاء المختلفة، وخفض مستوى المخاطر المرتبطة بانفراد شركة واحدة بتدبير التمويل وتداعياته على ملاءتها المالية.

وبحسب “شعراوي” فإن “يو إي فاينانس” تعمل بشكل مستمر على دراسة السوق من جميع جوانبها للالتزام بمتطلباتها التمويلية وتقدير حجم النمو المتوقع والمخاطر المصاحبة، حتى تتمكن من مواصلة هيكلة أدوات تمويلية تناسب الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وأعرب محمد سراج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “يو إي فاينانس”، عن اعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع مجموعة الحاذق التي تعد واحدة من كبرى الشركات العقارية في السوق المصرية خلال الفترة الراهنة.

وكشف” سراج “عن أنه من المتوقع صرف شرائح أخرى من التمويل المخصص لمجموعة الحاذق في الربع الأول من العام المقبل، لتدعيم خطط الشركة لاستكمال عملية التوسعات.

وتتوزع عملية التمويل بين الشركات الأربع كالآتي، شركة “يو إي فاينانس” بقيمة 60.766 مليون جنيه، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة 333.83 مليون، وشركة أبوظبي الإسلامي للتمويل بـ182.3 مليون، وشركة كايرو ليس 121.53 مليون، وشركة أور للتأجير التمويلي بقيمة 76.56 مليون.