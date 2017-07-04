يوينو الماضي.. قطاع الأغذية الأسوأ أداء بالبورصة والتشييد والبناء الأفضل‎

منى عبدالباري: سجل قطاع الأغذية والمشروبات الدفاعي أسوأ أداء قطاعي في البورصة خلال شهر يونيو الماضي، فيما كان الأفضل أداء قطاع التشييد ومواد البناء، بحسب تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال. وتراجع قطاع الأغذية بنسبة 2.6% خلال شهر يونيو الماضي، و42.1% منذ بداية العام، فيما سجل قطاع ال

منى عبدالباري:

سجل قطاع الأغذية والمشروبات الدفاعي أسوأ

أداء قطاعي في البورصة خلال شهر يونيو الماضي، فيما كان الأفضل أداء قطاع

التشييد ومواد البناء، بحسب تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث مباشر

إنترناشيونال.

وتراجع قطاع الأغذية بنسبة 2.6% خلال شهر يونيو

الماضي، و42.1% منذ بداية العام، فيما سجل قطاع التشييد صعودا 16.5% الشهر

الماضي، و31.7% منذ مطلع العام.

وتواجه شركات الصناعات الغذائية

ضغوط كبيرة على ربحيتها في ضوء ارتفاع التكاليف، وتراجع القوى الشرائية

للمستهلكين، والقفزات التاريخية للتضخم منذ قرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه

من قرارات اقتصادية شملت زيادة في أسعار المحروقات والطاقة.

وأكد

خبراء لـ”المال” إن قطاع الأغذية لا يزال غير ممثلاً بشكل جيد بالبورصة،

ويحتاج إلى مزيد من الشركات في ظل عدم تعبيره عن حجم القطاع فى الاقتصاد

الحقيقى.

وتستحوذ 4 شركات فقط على نحو 87% من الوزن النسبي لقطاع

الأغذية والمشروبات، وهي جهينة للصناعات الغذائية بـ43.74%، وإيديتا

للصناعات الغذائية بـ20.82%، وعبورلاند للصناعات الغذائية بـ15.83%،

والصناعات الغذائية العربية – دومتي بنسبة 6.57%، فيما تتوزع نسبة 13%

الباقية على 7 شركات يتنوع نشاطها بين المطاحن، والزيوت، والنشاط الزراعى.

ومن

بين أسهم القطاع جاءت جهينة للصناعات الغذائية، بين الأسهم الـ10 الأسوأ

أداء خلال الشهر بتراجع 9.3%، بينما جاء سهم الوطنية لمنتجات الذرة بين

الأسهم الـ10 الأفضل أداء بارتفاع 21.4%، بدعم من سباق يتم حاليا للاستحواذ

عليها.

ويرى الخبراء فى الوقت نفسه أن بعض أسهم القطاع تتمتع بفرص

نمو قوية، فى ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، وضعف مرونة الطلب على الأغذية،

واستحواذات، واندماجات متوقعة الفترة المقبلة.

وعلى صعيد القطاعات

الأخرى أظهر التقرير الذي نسب بياناته لوكالة بلومبرج الاقتصادية، تراجع

قطاع البنوك بنسبة 2% في يونيو، مقارنة بارتفاع 11.5% منذ بداية العام، كما

تراجع قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 0.6% في يونيو، مقارنة

بارتفاع سنوى 1.5% فقط منذ بداية العام.

وعلى صعيد الارتفاعات صعد

قطاع الموارد الأساسية بنحو 10.4% الشهر الماضي، و 17.1% منذ مطلع العام ، و

17.1% في النصف الأول من العام، وقطاع السياحة والترفية بـ 7.6% في يونيو،

و 21.1% منذ مطلع العام، والكيماويات بنحو 6.8% في يونيو، و 32.6% في

النصف الأول.

كما صعد قطاع الأدوية والرعاية الصحية منذ مطلع العام

بواقع 6.4% في يونيو، و 27.7% منذ مطلع العام، وقطاع المنتجات المنزلية

والشخصية بـ 5.6% الشهر المنقضي، و 56.7% وهي أعلى نسبة خلال النصف الأول

من العام.

وارتفع قطاع العقارات بـ 3.7% الشهر الماضي، و0.2% منذ

مطلع العام، وقطاع خدمات ومنتجات صناعية بنحو 3.5% الشهر الماضي، و 5.8% في

النصف الأول من العام، وصعد قطاع الاتصالات 2% في يونيو، في حين هبط 8.1%

في النصف الأول.

