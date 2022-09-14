يونيو 2023.. مصر تستضيف مؤتمر الاحتفال باليوبيل الذهبي لتدشين الاتحاد الدولي للتعليم الطبي 

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استضافة مؤتمر الاتحاد الدولي للتعليم الطبي احتفالًا باليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد، في شهر يونيو 2023، بمشاركة ما يزيد على 1200 عضو هيئة تدريس وباحث في القطاع الطبي على مستوي العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعليم العالي للإعلان عن استضافة مصر المؤتمر العالمى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى (WFME)، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة التعليم العالي، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ولفيف من قيادات التعليم العالي والمستشفيات الجامعية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى فوز مصر بتنظيم المؤتمر العالمى للاتحاد العالمى للتعليم الطبى من بين العديد من الدول المتقدمة.

وأكد “عاشور” سعى الدولة إلى تطوير التعليم الطبي وتدريب الطلاب للعمل بعد التخرج حتى لا يقل مستوى طالب الطب عن أي طالب على مستوى العالم.

وقال ريكاردو، رئيس الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، إن المؤتمر العالمي سيعكس مدى احتياجاتنا للتعليم الطبي وكيفية تطويره في مختلف دول العالم.

ولفت إلى أن التعليم الطبي تغير بشكل مذهل حول العالم.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ان الجامعة والتي تمثل الشريك الأكاديمي ، دعت جميع كليات الطب علي مستوي الجمهورية للمشاركة في فعاليات.

ونوه إلي تطور التعليم الطبي بصورة كبيرة خلال الـ10 سنوات الأخير ، ومصر تسعي لملاحقة هذا التطور .