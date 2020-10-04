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«يونيون للوساطة التأمينية» تعتزم افتتاح فرع الإسكندرية العام المقبل

الشركة تستعد للتوسع الجغرافى لتحقيق النمو المستهدف
مروة عبد النبي 8:54 ص, الأحد, 4 أكتوبر 20 8:54 ص, الأحد, 4 أكتوبر 20

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كشف محمود عرابى العضو المنتدب لـ “يونيون ” للوساطة التأمينية عن اعتزم شركته فتح الفرع الأول لها بمحافظة الإسكندرية خلال الربع الثالث من العام المقبل.

وقال عرابى إن شركة يونيون للوساطة التأمينية تعتزم إختراق محافظة الإسكندرية لأهميتها من حيث الكثافة السكانية ووجود عدد عملاء ضخم بها، خاصة من المؤمنين للنقل البحرى والبرى.

ومن المعروف أن نشاط الوساطة يقوم على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار بوثائق التأمين على ممتلكاتهم مقابل نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع لآخر وفقاً لخطة كل كيان على حدة وكذا فى نشاط الأشخاص وتكوين الأموال.

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التركيز على أعمال الشركة حاليا من خلال الفرع الرئيسى

وأشار إلى أن التركيز حاليا على الفرع الرئيسى بوسط البلد فى القاهرة والذى يعد مركزا لأعمال شركة يونيون للوساطة التأمينية.

أضاف أن المرحلة المقبلة ستستهدف فرعا بالإسكندرية للشركة ثم الاتجاه لاختراق محافظات الصعيد لأهميتها الكبيرة فى ترويج أنواع عديدة من التأمين، خاصة متناهى الصغر.

وأوضح أن شركته متعاقدة حتى الآن مع 20 شركة تأمين أبرزها شركة “مصر للتأمين” وشركتى “أليانز” للحياة والممتلكات وشركتى “أكسا” وشركتى “الدلتا” وشركة “طوكيو مارين” جنرال تكافل وشركات “gig” و”إسكان” و”المهندس” للتأمينات العامة، لافتا إلى أنه سيتم تسويق منتجاتهم من خلال الشركة فى المحافظة التي سيتم افتتاح فرع للشركة فيها.

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وقال العضو المنتدب لشركة “يونيون” للوساطة التأمينية إن شركته قامت بجلب أقساط تأمينية بقيمة 120 مليون جنيه لصالح شركات التأمين التى تعاقدت معها خلال الفترة الماضية منذ حصولها على ترخيص المزاولة أواخر العام الماضى.

تعرف على هيكل مليكة يونيون للوساطة التأمينية

وقال عرابى إن تحقيق  شركة “يونيون “للوساطة المستهدف المخطط له بفضل الكيان المشكل من اتحاد وسطاء أفراد لديهم خبرة كبيرة لاتقل عن 20 عاما لأي منهم.

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ويتوزع هيكل ملكية شركة «يونيون» للوساطة التأمينية بواقع 48% لصالح محمود عرابى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و40% لصالح أحمد وائل الصفتى، أما باقى أعضاء المجلس فهم محمد نبيل مصطفى بواقع 5%، وأسامة رضا 2.5%، ويحيى إبراهيم شتيوى بواقع 2.5%، وإبراهيم حاتم سمير عرابى 2%.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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