«يونيون للوساطة التأمينية» تطلق النظام الإلكتروني لها بنهاية الربع الأول من 2021

كشف محمود عرابى ، العضو المنتدب لشركة “يونيون” للوساطة التأمينية عن تقدمه بداية العام المقبل بطلب الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على النظام الإلكترونى الخاص بشركته.

وقال عرابى إن “يونيون” للوساطة التأمينية تخطط لإطلاق نظامها الإلكترونى بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2021.

التعاقد مع كبرى شركات التكنولوجيا المتخصصة

وأشار إلى أن “يونيون” للوساطة تعاقدت مع كبرى شركات التكنولوجيا المتخصصة فى عمل الأنظمة الإلكترونية للشركات لعمل النظام الإلكترونى لها على أعلى مستوى وتزويده بعدد من المزايا التى فى صالح عملائها من شركات التأمين وعملاء الأخيرة أيضا.

ومن المعروف أن أن نشاط الوساطة يقوم على تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار بوثائق التأمين على ممتلكاتهم.

مقابل نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع لأخر وفقاً لخطة كل كيان على حدة وكذا فى نشاط الأشخاص وتكوين الأموال بغرض تلبية احتياجاتهم من الحماية على حياتهم وذويهم.

وأوضح أن شركته متعاقدة حتى الان مع 20 شركة تأمين أبرزها شركة “مصر للتأمين ” وشركتى “أليانز” للحياة والممتلكات وشركتى “أكسا” وشركتى “الدلتا” وشركة “طوكيو مارين” جنرال تكافل وشركات “gig” و”إسكان” و”المهندس” للتأمينات العامة.

وأكد العضو المنتدب لشركة “يونيون” للوساطة التأمينية أنه يتم حاليا تدريب كافة الوسطاء التابعين لشركته على التحول الرقمى.

علاوة على حصوله خلال هذه الايام هو ونائبه على دورة غسيل أموال فضلا عن ترشيحه لعدد من العاملين بشركته للحصول على دبلومة التأمين الطبى المنعقدة حاليا بمعهد التأمين فى مصر.

تعرف على هيكل مليكة يونيون للوساطة التأمينية

أضاف أنه يقوم حاليا بالعمل المكثف على تطوير القوى البشرية بشركته من خلال الدورات العلمية والتدريبات التكنولوجية لدخول العام المقبل بشكل جديد يتواكب مع المستجدات التى تطرأ أولا بأول على قطاع التأمين المصرى.

ويتوزع هيكل ملكية شركة “يونيون ” للوساطة التأمينية بواقع 48% لصالح محمود عرابى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، و40% لصالح أحمد وائل الصفتى أما باقى أعضاء المجلس فهم محمد نبيل، ومصطفى السيد بواقع 5%، وأسامة رضا 2.5%، ويحيى إبراهيم شتيوى بواقع 2.5%، وحاتم سمير عرابى 2%، وجميعهم وسطاء أفراد لديهم خبرة تتجاوز 20 عاما.