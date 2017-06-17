يونيون جروب تقتنص وكالة هواتف ألكاتيل.. والمتحدة تحصد Gionee‎

المال – خاصعلمت " المال " أن يونيون جروب اقتنصت حق الوكالة الحصرية لهواتف ألكاتيل لوسنت الفرنسية بالسوق المحلية، فيما حصلت المتحدة جروب على وكالة هواتف " Gionee " الصينية.وتمتلك المتحدة للاستيراد والتصدير التى تأسست فى عام 2007 توكيل الهاتف الصينى " جى تايد "، ولدى يونيون جروب 14 فرعا فى

المال – خاص

علمت ” المال ” أن يونيون جروب اقتنصت حق الوكالة الحصرية لهواتف ألكاتيل لوسنت الفرنسية بالسوق المحلية، فيما حصلت المتحدة جروب على وكالة هواتف ” Gionee ” الصينية.

وتمتلك المتحدة للاستيراد والتصدير التى تأسست فى عام 2007 توكيل الهاتف الصينى ” جى تايد “، ولدى يونيون جروب 14 فرعا فى مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية والدلتا والصعيد.

وشهدت الفترة الماضية منافسة شديدة بين مصنعى أجهزة السمارت فون خلال العام الماضى من أبرزها ” أوبو ” و ” انفينكيس “.

يذكر أن سامسونج الكورية تستحوذ على 43% من مبيعات سوق الهواتف الذكية بمصر، تليها هواوى الصينية بـ 20%، ثم لينوفو وhtc بـ 10%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على باقى الشركات الأخرى.