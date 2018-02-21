يونيون جروب تعتزم القيد فى البورصة

❏ مصادر: «سى آى كابيتال و«معتوق بسيونى» مستشارا الطرح إيمان القاضى وشريف عمر تعتزم شركة «يونيون جروب» المتخصصة فى مبيعات التجزئة والأجهزة الإلكترونية، القيد فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، تمهيداً لطرح حصة من أسهمها. وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها اختار

❏ مصادر: «سى آى كابيتال و«معتوق بسيونى» مستشارا الطرح

إيمان القاضى وشريف عمر

تعتزم شركة «يونيون جروب» المتخصصة فى مبيعات التجزئة والأجهزة الإلكترونية، القيد فى البورصة المصرية خلال العام الحالى، تمهيداً لطرح حصة من أسهمها.

وقالت مصادر مقربة من الشركة إنها اختارت شركة «سى آى كابيتال» القابضة، لتولى إدارة الطرح المنتظر، ومكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، لمهام المستشار القانونى للطرح.

وحسب الموقع الإلكترونى لـ «يونيون جروب»، فقد تأسست عام 1995 وتحولت إلى شركة مساهمة عام 2001، وتعمل فى التوكيلات التجارية للشركات المحلية والإقليمية، وتقدم خدمات التوزيع والتجزئة وخدمات ما بعد البيع لأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتملك شبكات توزيع فى مصر والإمارات، وتحقق مبيعات سنوية تقارب 3.8 مليار جنيه.

وتملك «يونيون جروب» سجلا متزايدا من العملاء، وحقوق بيع وتوزيع منتجات شركة «أورنج» للاتصالات منذ عام 2011، وخلال العامين الماضيين نجحت فى الاتفاق مع شركات «هواوى»، و«ألكاتيل»، و«إنفينكس»، و«إل جى»، و «أبل» لبيع هواتفهم ومنتجاتهم فى الأسواق، بجانب شركة «BOSCH» المتخصصة فى صناعة السخانات الكهربائية والغاز.

وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إلى أن «يونيون جروب» لاتزال تدرس البدائل المناسبة لتنفيذ الطرح، سواء عبر التخارج الجزئى للمساهمين أو زيادة رأس المال أو البديلين معا.

وأكدت أن «يونيون جروب» تنتظر عقد الجمعية العمومية العادية خلال الأسابيع المقبلة، لتحديد رأس المال النهائى للمجموعة، والسير فى الخطوات النهائية للطرح، رافضة الكشف عن التوقيت النهائى للطرح، ولكنه سيتم خلال النصف الثانى من 2018.

وأوضحت أن «يونيون جروب» شركة عائلية بالأساس مملوكة لأسرة رجل الأعمال، محمد عبدالمقصود، والذى يتولى رئاسة مجلس إدارتها، وتهدف من القيد فى البورصة إلى توسيع قاعدة الملكية، عبر دخول مساهمين جدد، وزيادة الملاءة المالية لتعزيز قدرتها على التوسع فى السوقين الخارجية والمحلية.

وتستهدف الشركة حتى عام 2025، التحول إلى مجموعة تجارية متكاملة فى الشرق وأفريقيا، فى ظل التوسعات المرتقبة لمبيعات الأجهزة الإلكترونية والاتصالات فى المنطقة، وخلال 2016 أطلقت المجموعة شركة قيادة للمسئولية المجتمعية، بهدف منح تدريبات الاستعداد للعمل والتدريب المهنى.

وتنتظر البورصة المصرية، انضمام العديد من الشركات الجديدة هذا العام، منها بنك القاهرة، وإنبى البترولية، ورؤية للاستثمار العقارى، وسى آى كابيتال، وبى بى بارتنرز القابضة، و مصر للاستثمارات المالية.