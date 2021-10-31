«يونيون إير جروب تكنولوجي» توقع اتفاقية شراكة مع جرين بلاست

أعلنت مجموعة شركات يونيون إير جروب تكنولوجي UGT العاملة في تصنيع الأجهزة المنزلية اليوم توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة جرين بلاس مصر العاملة في مجال إعادة التدوير الآمن للمخلفات الإلكترونية وإحدى شركات جريست دبي.

تتزامن هذه الشراكة مع إطلاق مجموعة UGT مبادرة ”استبدل أجهزتك القديمة” بتخفيض يصل 25% من قيمة الأجهزة الجديدة على كل منتجات المجموعة من الأجهزة المنزلية للعلامتين التجارية يونيون إير وبريميوم.

ومن المقرر أن تلي هذه الخطوة تسليم الأجهزة القديمة لشركة جرين بلاس (مصر) لتولي عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل آمن ومربح في آن واحد لتحقيق الاستمرارية، وتأتي هذه الخطوة للتصدي لمخاطر هذه المخلفات على الماء والهواء والتربة وبالتالي على صحة كل كائن حي.

وتسعى الشراكة إلى ابتكار وتطبيق نماذج عمل فريدة وغير معتادة لتحقيق مفاهيم الاقتصاد الدائري Circular economy، دون إلقاء مخلفات في مكبات النفايات Zero-waste to landfill .

تعقيباً على هذا البيان ، قال المهندس فتحي عثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة UGT: ”سعداء بالشراكة الجديدة مع شركة جرين بلاس مصر الذي تعكس واحدة من أبرز اهتماتنا في منظومتنا التصنيعية وهي الاهتمام بالحفاظ على البيئة ودعم مفاهيم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية، لاسيما وإننا نعي أهمية تقديم حوافر تشجيعية للمستخدمين كأحد سبل رفع الوعي بالحفاظ على البيئة، مثال على ذلك المبادرة التي تم إطلاقها بالتزامن مع هذه الشراكة لمنح أي مستخدم سيستبدل أجهزته القديمة تخفيض بقيمة 25% على الجهاز الجديد“.

أضاف: ”ندرك أهمية دورنا كرواد للصناعة الوطنية في دعم مجهودات الدولة وخطط التنمية المستدامة، وبالتالي فإن المبادرة والشراكة الجديدة يمثلان أحد عوامل المساندة والدعم للمبادرة القومية التي أطلقتها الحكومة المصرية اتحضر للأخضر لحماية البيئة والحفاظ على المناخ العام“.

من جانبه قال المهندس حسام الدين مصطفى المدير الإقليمي لشركة جرين بلاس مصر: ”تعد هذه الشراكة بين مجموعة UGT وشركة جرين بلاس (مصر) خطوة رائدة وغير مسبوقة في قطاع الصناعة المصرية، حيث يتشارك المتخصص في التصنيع مع المتخصصين في إعادة التدوير الآمن للمخلفات الالكترونية لتحقيق مصالح كافة الأطراف”، مضيفاً: “كلنا تفاؤل بنجاح هذه الشراكة ونأمل أن تكون نموذج رائدا يشجع باقي الكيانات الصناعية الكبرى في مصر والشرق الأوسط على تكرارها والاستفادة منها بيئيا واقتصاديا على نحو سواء”.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “استبدل جهازك القديم ” والشراكة الجديدة واحدة من الخطوات الجادة باتجاه رفع الوعي بخطورة المخلفات الإلكترونية التي تحتاج إلى تظافر جهود كل الأطراف مثل الاعلام والتعليم والصحة والبيئة والقطاع الخاص.