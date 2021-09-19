يونيون إير جروب تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «مشوار مكمل في الصعيد»

أعلنت مجموعة يونيون إير جروب تكنولوجي UGT الشركة العاملة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية اليوم عن إنطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مبادراتها مشوار مكمل في الصعيد تحت شعار ” عشانك مخصوص ” .

وتشتمل الخطوة الجديدة على إطلاق الرقم المختصر لخدمة العملاء 19422 ، حيث من المقرر أن يتيح الرقم لأهالي الصعيد مزيداً من السهولة في التواصل لتحقيق رضاء العملاء، وإنشاء عدد من مراكز الصيانة وقطع الغيار والبالغ عددهم 6 مراكز في المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، بهدف توفير تجربة مختلفة لمفهوم الصيانة ومستوى كفاءة المنتجات وجودة الخدمات.

كما تتضمن المرحلة الجديدة الإعلان عن خصم على كافة الأجهزة المنزلية للمجموعة والتي تتضمن منتجات بريميوم ويونيون إير، وتعد هذه الخطوة أحد مجهودات المجموعة في المساهمة بدعم كافة فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم من خلال إتاحة اقتناء الأجهزة المنزلية بعروض تسويقية دون مزيد من الأعباء الاقتصادية .

وقد تم إفتتاح أولى مراكز خدمة مابعد البيع بمواصفات قياسية تتوافر لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط لتغطية كافة محافظات الصعيد ، حيث تعمل هذه المراكز بإستخدام أحدث ابتكارات تكنولوجيا خدمات العملاء وقياس جودة وكفاءة مستوى رضاء العميل ، لاسيما إنها تتيح خدماتها لكل من العميل النهائي والموزعين و الوكلاء ، كما أنها متصلة بالإدارة المركزية لسرعة اتخاذ الإجراءات وتوفير طلبات واحتياجات المستخدمين ، ويتضمن الماركز عدد 7 من كبار المهندسين المتخصصين ، بالإضافة إلى عدد من الكوادر البشرية الفنية المدربة على أعلى مستوى للصيانة وتقديم خدمات مابعد البيع والحاصلون على شهادات خبرة تؤهلهم للتعامل مع كافة احتياجات المستهلك .

تعقيباً على هذا البيان أعرب يوسف عثمان عضو مجلس إدارة مجموعة شركات UGT عن بالغ سعادته بإستكمال مجهودات المجموعة اتجاه رؤية التنمية في مدن الصعيد قائلاً:” نمضي بخطى ثابتة في اتجاه تحقيق التنمية في محافظات صعيد مصر ، وتعد المرحلة الثانية من مبادرة مشوار مكمل في الصعيد انعكاساً لإهتمامنا بضمان مستقبل أفضل يضمن وصول كافة منتجاتنا للمستخدمين وتعظيم نمو حجم أعمالنا ، مشيراً إلى إلتزام المجموعة بأهمية توفير خدمات ذو قيمة مضافة من حيث توافر مراكز الصيانة وقطع الغيار ومواكبة احتياجات المستهلكين والمتغيرات المتلاحقة في عاداتهم اليومية”.

أضاف:” إننا نعي أهمية دورنا في دعم مستخدمي محافظات الصعيد والاهتمام بهم كجزء أصيل من هذا الوطن”.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة “مشوار مكمل في الصعيد” الذي أطلقت يونيو الماضي العديد من المحاور التنموية لشبكة موزعي UGT الذي يبلغ عددهم 120 شريك نجاح من خلال منحهم سياسة أسعار وبرامج صيانة تنافسية لضمان الوصول لمعدلات نمو في الحصة السوقية تتناسب ورؤى المجموعة في التوسع المحلي ، بالإضافة إلى باقة متكاملة من البرامج التحفيزية في منظومتي الصيانة ورفع مستوى رضاء العملاء ودعم الخطط التسويقية لشركاء الأعمال .