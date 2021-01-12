اقتصاد وأسواق

«يونيون إير» توقع شراكة مع «TCL» الأمريكية لتصنيع أجهزتها بمصر

بهدف التصنيع الكامل لمنتجات TCL الأمريكية لاقتحام السوق المصرية والأفريقية
عصام عميرة 3:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 3:58 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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أعلنت شركة “يونيون إير جروب” للتكنولوجيا، تعاقدها الحصري مع شركة TCL العالمية للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بهدف التصنيع الكامل لمنتجات TCL  الأمريكية لاقتحام السوق المصرية والأفريقية.

وقال المهندس محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة يونيون إير جروب ، في مؤتمر صحفي اليوم: إن الشركة ستبدأ بتصنع التلفزيونات والشاشات كوكيل حصري لشركة “TCL ” ، ومنتجات بريميوم هي إحدى منتجات الشركة الجديدة داخل السوق المصرية، إلي جانب أحدث الأجهزة الكهربائية بتكنولوجيا عالمية .

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 وأشار رئيس يونيون إير إلي وصول حجم استثماراتها لنحو 5 مليارات جنيه برأسمال مدفوع  ٢.٥ مليار جنيه من المساهمين بالشركة، حيث تواصل الشركة في جذب رؤوس أموال من الخارج للسوق المصرية بما يقدر بحو ١٠٠ مليون دولار ووضعها في أعمالها خاصة بعد التعويم للجنيه.


وأوضح عثمان، أن الشركة نجحت في تصنيع كامل لأجهزة التكييف داخل مصر كأول شركة مصنعة لأجهزة التكييف، مشير إلى أن الشركة توفر منتجاتها للسوق المحلية والأسواق الخارجية، حيث نجحت خطوط الشركة في تصنيع ٧٠٠ ألف جهاز تكييف سنويا، تم تصدير نحو ٦٠٠ ألف جهاز منها للسوق الأوروبية. 

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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