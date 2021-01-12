استثمار

«يونيون إير» تخطط لإنشاء مصنع باستثمارات مليار جنيه وتخصيص إنتاجه للتصدير

على مساحة 55 ألف متر بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر
عصام عميرة 3:48 م, الثلاثاء, 12 يناير 21 3:48 م, الثلاثاء, 12 يناير 21

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كشف محمد عثمان، رئيس مجلس إدارة يونيون إير جروب للتكنولوجيا “يو جي تي”، إن الشركة تعتزم بدء إنشاء مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية وتوجيهها للتصدير، وذلك من خلال ضخ استثمارات تصل لنحو مليار جنيه، تمويل ذاتي.

وأضاف عثمان، في مؤتمر للشركة اليوم، إن المصنع الجديد علي مساحة 55 ألف متر بالمنطقة الصناعية في 6 أكتوبر، ومن المستهدف الانتهاء منه نهاية 2022.

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وذكر أن الشركة تبدأ إنشاء المصنع بمبنى مكون من 3 أدوار، بما يجعل المساحة التصنيعية ما يزيد على 150 ألف متر.

وأضاف عثمان أن الطاقة الإنتاجية للمصنع سيتم توجيهها إلى التصدير بشكل كبير خاصة للسوق الأوروبية والعربية، مع توجبه أية زيادة في الإنتاج إلى السوق المحلية، منوها بأنه سيتم استخدام احدث التكنولوجيات واعلاها جوده في هذا المصنع.

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وتابع أن حجم استثمارات الشركة ارتفع الي 5 مليارات جنيه، ورأس المال المدفوع بلغ 2.5 مليار جنيه بنهاية 2020، بحجم مصانع ارتفع الي 13 مصنعا.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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