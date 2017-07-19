يونيليفر مشرق تطلق أحدث منتجات دوف للعناية بالشعر

رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية يطالب السيدات بالعناية الفائقة للشعر في الصيفياسمين فوازأقامت شركة يونيليفر مشرق، الرائدة في مجال العناية الشخصية، احتفالية كبرى لطرح منتج دوف الجديد في السوق المصرية وتوصيل رسالة مهمة وهي ضرورة الاهتمام بجمال المرأة الداخلي والخارجي.وشهد الحفل تكريم خمسة

رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية يطالب السيدات بالعناية الفائقة للشعر في الصيف

ياسمين فواز

أقامت شركة يونيليفر مشرق، الرائدة في مجال العناية الشخصية، احتفالية كبرى لطرح منتج دوف الجديد في السوق المصرية وتوصيل رسالة مهمة وهي ضرورة الاهتمام بجمال المرأة الداخلي والخارجي.





وشهد الحفل تكريم خمسة نماذج نسائية مشرِّفة أسهمت في إثراء المجتمع بأشكال مختلفة للجمال الإنساني.

وشهدت الاحتفالية تكريم كل من نهاد شلباية رئيس ومؤسس جمعية ندى من أجل طرق آمنة، ومي عبد العزيز متخصصة علم نفس أطفال مغنية، ومي عبد العزيز أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى الرياضي للإعاقات، والفنانة ياسمين غيث، ونادية جمال الدين مؤسسة منتدى راحة بالي، كما أطلقت شركة يونيليفر خلال الحفل أحدث منتجات العناية بالشعر الجاف والتآلف “مجموعة الحلول المغذية الجديدة من دوف للعناية بالشعر، والذي تم إنتاجه باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في مجال العناية بالشعر، بحضور ومشاركة الدكتور محمد سليمان رئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية.

من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان أن شَعر المرأة هو أحد مصادر جمالها، ومن ثم يكون مصدرًا للثقة بالنفس، والإحساس بالجمال والتعايش معه، وهو الأمر الذي ينعكس أيضًا على الحالة النفسية للسيدات، مطالبًا السيدات بالحرص على العناية الفائقة بالشعر، خاصة في فصل الصيف حيث تؤثر أشعة الشمس والحرارة والمصايف بصورة سلبية.

وقالت شيرين عبد المنعم، مدير قطاع منتجات العناية الشخصية بالشركة، إن مجموعة الحلول المغذية الجديدة من دوف للعناية بالشعر، تأتي لعلاج الشعر الجاف أو التالف باستخدام أحدث التقنيات في مجال مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، مضيفة أن تلك المنتجات تتميز بتكنولوجيا طورت خصيصى لمنتجات شركة يونيليفر، والحاصلة على براءة الاختراع مثل تكنولوجيا “micro sheet ,trisillcon ,fiber actives التي تسهم في القضاء على العديد من المشكلات التي تواجه السيدات وتحقيق فوائد عديدة للشعر، ومنها الإصلاح اللحظى والتغذية المستمرة بشكل يعمل على الوقاية وعلاج الشعر وحمايته من التلف.