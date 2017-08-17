يونيليفر مشرق تساند المحافظات الأكثر فقرا

كتب ــ المرسى عزت:قال المهندس أشرف بكرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يونيليفر مشرق، إن المؤسسة تستهدف الفترة المقبلة توفير التدريب اللازم لعدد من السيدات والشباب داخل المحافظات الأكثر فقرا.وأشار فكرى لـ«المال»، إلى أن الشركة تهدف إلى تعليم السيدات والشباب مهارات البيع والتسويق لجعلهم أك



كتب ــ المرسى عزت:



قال المهندس أشرف بكرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يونيليفر مشرق، إن المؤسسة تستهدف الفترة المقبلة توفير التدريب اللازم لعدد من السيدات والشباب داخل المحافظات الأكثر فقرا.

وأشار فكرى لـ«المال»، إلى أن الشركة تهدف إلى تعليم السيدات والشباب مهارات البيع والتسويق لجعلهم أكثر دراية بمتطلبات سوق العمل.

ولفت فكرى إلى أن الشركة ستعمل على تغطية عدد من المحافظات فى الوجهين القبلى والبحرى، خاصة الأكثر احتياجا والأكثر هجرة إلى المدن الكبرى.

وأشار إلى أن شركة يونيليفر ستبدأ بمحافظة المنيا فى مناطق مثل ملاوى وسمالوط، على أن تركز على المناطق الأشد فقرا.

وأضاف فكرى أن يونيليفر ستتبعها بمحافظة كفر الشيخ لتوفير التدريب ورفع كفاءة السيدات والشباب بها، للتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد أن الشرط الوحيد للالتحاق بالبرنامج الذى تقدمه يونيليفر، هو أن يكون المتقدم متعلمًا، حيث يستطيع المشارك فى البرنامج إجراء العمليات الحسابية، كما أن الشركة ستقدم للمتدرب عددًا من المهارات والخصائص التى ستدفعه إلى تحقيق النتائج المرجوة.

وكان المهندس أشرف بكرى، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يونيليفر مشرق، والدكتورة نيفين القباج مساعد أول الوزير لشئون الحماية والتنمية بوزارة التضامن الاجتماعى، قد وقعا بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعى «زينب» و«سفير» لتشغيل المرأة والشباب فى مشروعات الوزارة الكبرى، مثل مشروعى «فرصة» و«تكافل وكرامة» الذى يوفر مئات من فرص العمل والتدريب على مهارات البيع والتسويق للشباب والمرأة فى القرى والمدن بمحافظات الدلتا والصعيد، كما سيشمل ذوى الإعاقة فى المستقبل.

جدير بالذكر أن مشروعى «زينب» و«سفير» من مشروعات شركة يونيليفر مشرق فى مصر، ويوفران مئات فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة للمرأة والشباب فى بيع منتجات الأغذية والمنظفات الشخصية والمنزلية.

حضر توقيع البروتوكول، بهاء الوسيمى، مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى، وخالد سعيد مسئول مشروعى وزينب وسفير، وعلاء حسب الله مدير العلاقات الإعلامية والتنمية المجتمعية بشركة يونيليفر.

