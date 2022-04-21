«يونيليفر»: جميع منتجاتنا تصنع فى مصر بمكون محلى يتخطى 60%

كشف محمد بدر الدين، مدير العلاقات الحكومية فى شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة شمال أفريقيا، أن جميع منتجاتها تنتج داخل مصانعها فى مصر بنسبة مكون محلى تتخطى 60%، مؤكدا أنه لا توجد أزمة مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بخصوص وقف استيراد أى منتج حاليًا بسبب عملية التسجيل.

بدرالدين: لدينا 15 علامة تجارية بالسوق.. ونصدر بقيمة 200 مليون دولار سنويا

وقال – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- إن شركته كان لديها مشكلة وحيدة فى قرار تسجيل استيراد أحد أنواع الصابون يحمل العلامة التجارية «bears» تعود إلى أغسطس الماضى لكن تم حل الأزمة.

كانت هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات نشرت قائمة بوقف واردات نحو 814 شركة، وتداولت بعض المواقع أسماء الشركات الموقوفة وذكرت من ضمنهم المراعى و يونليفير و هنكل و إل جى، وذلك بعد صدور القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016.

وتمتلك «يونيليفر» نحو 15 علامة تجارية وهى: (ليبتون- كنور- كامى- كلير- دوف- أكس- أومو- ريكسونا- لوكس- صن سيلك- كومفرت- صن لايت- لايف بوى- سيجنال- كلوس آب).

وأوضح «بدرالدين» أن الأخبار المتداولة عن وقف استيراد منتجات «يونيليفر» غير صحيحة،لأن المنتجات تصنع محليًا، كما أن قرار الإيقاف كان يخص منتج صابون «bears» وتم حله فى وقتها، مشيرًا إلى أن القائمة المتداولة على المواقع الإخبارية قديمة، وهو ما أحدث هذا اللغط.

ووفق بيان سابق لوزارة التجارة والصناعة، فإن التعديلات تستهدف تيسير الإجراءات ووضع توقيتات محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الصلاحية.

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى).

وأوضح «بدر الدين» أن شركته تصدر إنتاجها إلى أكثر من 45 دولة بقيمة 200 مليون دولار سنويا، وتضم أسواقا فى دول الخليج وأفريقيا وتركيا وإنجلترا.

وتمتلك «يونيليفر» 5 مصانع داخل مصر منها 3 فى مدينة 6 أكتوبر و2 ببرج العرب، ويبلغ حجم إنتاجها 180 ألف طن سنويا من كل منتجاتها، ويعمل بها نحو 22 ألف عامل وموظف فى وظائف مباشرة وغير مباشرة.

«المراعى وهنكل» ترفضان التعليق على قرار وقف الاستيراد

وحاولت «المال» التواصل مع شركتى «المراعى» صاحبة منتجات ألبان المراعى وعصائر بيتى، و«هنكل» صاحبة علامتى برسيل وبريل، للتعليق على تواجدهما فى قائمة وزارة التجارة بوقف استيراد بعض منتجات الشركات المصدرة لمصر، لكنهما رفضا التعليق والرد على استفسارات الجريدة بشأن أبرز وارداتهما للسوق وحجمها خاصة مع امتلاكهما مصانع داخل مصر.