يونيليفر توافق على بيع وحدة المربى والزبد بـ 8 مليارات دولار

خالد بدر الدين

وافقت شركة يونيليفر البريطانية الهولندية للمنتجات الاستهلاكية على بيع نشاط الزبد والمربى لشركة KKR الأمريكية للاستثمارات بحوالى 6.83 مليار يورو ( 8.04 مليار دولار) للتركيز على المنتجات الأسرع نموا.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة يونيليفر التى تشتهر بمنتجات شوربة كنور اللذيذة وصابون دوف الناعم كانت قد طرحت فى أبريل الماضى وحدة المربى والزبدة التى تبيع منتجات فلورا وبيسيل وكانترى كروك وبلوبراند للبيع، بعد أن قدمت شركة كرافت هاينز فى فبراير من هذا العام مبلغا ضخما بلغ 143 مليار دولار بدون أن ينافسها أحد فى محاولة منها للاستحواذ بالكامل على شركة يونيليفر.

وقال بول بولمان المدير التنفيذى لشركة يونيليفر إن إعلان بيع الوحدة فى نهاية الأسبوع الماضى خطوة متقدمة لإعادة تعديل محفظة الشركة وتعزيزها لتحقيق النمو على الأجل الطويل لعلاماتها الرائدة فى السوق بعد هبوط مبيعات الزبد والمربى فى السنوات الأخيرة مع اتجاه المستهلكين إلى الابتعاد عن المأكولات مرتفعة السعرات الحرارية مثل منتجات الزبد والمربى.

ومن المتوقع أن تتم صفقة بيع يونيليفر لوحدتها بحلول منتصف العام المقبل لشركة KKR التى تتخذ من نيويورك مقرا لها والتى لها تاريخ طويل فى الاستثمار فى قطاع السلع الاستهلاكية ومنها كافيتريات القهوة كافى داى ريزورتس فى الهند وقينجداو هاير الصينية للسلع البيضاء، كما اشترت هذا العام حصة الأغلبية بشركة نيتشرز باوتنى للفيتامينات.