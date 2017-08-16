يونيليفر: تنفيذ اتفاقية التعاون مع التضامن الاجتماعي الشهر المقبل

معتز محمود:تسعى مؤسسة يونيليفر مشرق، لتنفيذ اتفاقها مع وزارة التضامن الاجتماعى الشهر المقبل؛ لتعميم مشروعاتها الاجتماعية الناجحة على مستوى الجمهورية بدلا من تطبيقها فى إطار مناطق محددة الآن.وقعت مؤسسة يونيليفر مشرق، مع وزارة التضامن الاجتماعى اتفاقية بروتوكول تعاون لتعميم مشروعاتها الاجتماعية ال

معتز محمود:

تسعى مؤسسة يونيليفر مشرق، لتنفيذ اتفاقها مع وزارة التضامن الاجتماعى الشهر المقبل؛ لتعميم مشروعاتها الاجتماعية الناجحة على مستوى الجمهورية بدلا من تطبيقها فى إطار مناطق محددة الآن.

وقعت مؤسسة يونيليفر مشرق، مع وزارة التضامن الاجتماعى اتفاقية بروتوكول تعاون لتعميم مشروعاتها الاجتماعية الناحجة على مستوى الجمهورية بدلا من تطبيقها فى اطار مناطق محددة الآن.

قال علاء حسب الله، مدير العلاقات الإعلامية والتنمية المجتمعية بشركة يونيليفر إن الاتفاقية التى وقعتها المؤسسة، مع وزارة التضامن الاجتماعى، من المقرر دخولها حيز التنفيذ الشهر القادم، لافتا إلى توقيع البرتوكول مع وزارة التضامن لادماج مشروعات المؤسسة التى ثبت نجاحها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف خلال لقاء للصحفين بمقر الشركة أن أبرز تلك المشروعات التى يهدف الاتفاق لتعميمها والاستفادة منها هى مشروعي “زينب” و”سفير” لتشغيل المرأة والشباب في مشروعات الوزارة الكبرى مثل مشروعي ( فرصة) و(تكافل وكرامة.

وكانت نفين القباج مساعد وزيرة التضامن لشئون الحماية والتنمية وقعت قبل يومين مع المهندس أشرف بكري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة يونيليفر مشرق، بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعي “زينب” و”سفير” لتشغيل المرأة والشباب في مشروعات الوزارة الكبرى مثل مشروعي ( فرصة) و(تكافل وكرامة).

واتفق الطرفان أن تكون مدة البرتوكول عام، فيما سيتم إطلاق المشروع من محافظة المنيا خلال أسبوعين، فيما أشارت القباج الى أن الوزارة ستوفر كافة الدعم للبروتوكول حتى يصل لأكبر عدد من المستفيدين بمحافظات الوجه القبلي والبحري لتوفير فرص عمل شريفة لآلاف من السيدات والشباب بتدريب من قيادات مؤسسة يونيليفر – كما سيتم التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير الدعم للشباب للعمل بالمشروع.

يذكر أن مشروعي زينب وسفير من مشروعات شركة يونيليفر مشرق في مصر ويوفران مئات فرص التشغيل المباشرة وغير المباشرة للمرأة والشباب في بيع منتجات الأغذية والمنظفات الشخصية والمنزلية.

ويهدف إلي تدريب ورفع كفاءة الشباب والمرأة وإكسابهم المهارات والمعرفة لتمكينهم من بدء مشاريع صغيرة وخلق رواد أعمال وهو أحد أهم مشروعات خطة يونيليفر للمعيشة المستدامة 2020 للوصول إلي مليار انسان في العالم لتحسين جودة الحياة وتحسين الصحة وتوفير فرص التشغيل والحفاظ على البيئة.