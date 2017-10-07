يونيليفر تشهد انخفاضا في النصف الأول من العام الحالي

معتز محمود، مها يونسقال المهندس أشرف بكري العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق، اليوم السبت، إن الشركة شهدت انخفاضا في النصف الأول من العام الحالي. جاء ذلك كلمة بكري، خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري الذي انعقد اليوم بإحدى فنادق شرق الثغروأوضح أن الشركة شهدت انخفاضا في الرب

معتز محمود، مها يونس

قال المهندس أشرف بكري العضو المنتدب لشركة يونيليفر مشرق، اليوم السبت، إن الشركة شهدت انخفاضا في النصف الأول من العام الحالي.

جاء ذلك كلمة بكري، خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري الذي انعقد اليوم بإحدى فنادق شرق الثغر

وأوضح أن الشركة شهدت انخفاضا في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 48% رغم الزيادة التي حققتها في الصادرات بنسبة 7% فقط وانخفاض في الإيرادات.

وأضاف “بكري”، أن الشركة شهدت انخفاضا آخر بالربع الثاني من العام الحالي، وذلك بنسبة 43 % على الرغم من زيادة نسبة صادرات 15%، وانخفاض بالإيرادات.