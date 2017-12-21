يونيليفر تستعد لمضاعفة أعداد المستفيدين من برامجها التنموية 2018

❐ نهدف إلى خلق 1000 فرصة عمل ضمن مشروعى زينب وسفير ❐ أولوية قصوى للمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة ❐ التحفيز الحكومى للشركات يدفع إلى مزيد من الدعم المجتمعى ❐ بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن لخدمة «تكافل وكرامة» ❐ توفير التدريب والتعليم لقاطنى القرى والنجوع ❐ زيادة مبيعات المشاركين

❐ نهدف إلى خلق 1000 فرصة عمل ضمن مشروعى زينب وسفير

❐ أولوية قصوى للمرأة المعيلة وذوى الاحتياجات الخاصة

❐ التحفيز الحكومى للشركات يدفع إلى مزيد من الدعم المجتمعى

❐ بروتوكولات تعاون مع وزارة التضامن لخدمة «تكافل وكرامة»

❐ توفير التدريب والتعليم لقاطنى القرى والنجوع

❐ زيادة مبيعات المشاركين إلى 30 ألف جنيه شهرياً بعد أن كانت 6 آلاف

المرسى عزت

قال علاء حسب الله، مستشار تطوير الأعمال والعلاقات الإعلامية بشركة يونيليفر، إن الشركة تُولى أهمية خاصة بالمسئولية المجتمعية.

وأضاف حسب الله، فى حواره مع «المال»، أن «يونيليفر» تعمل على توفير تنمية مستدامة، وفق أحدث البرامج العالمية فى هذا الشأن.

ولفت إلى أن المسئولية المجتمعية للشركة ليست هبة أو منحة للمواطن المصرى، بل هى رسالة تؤديها الشركة وتؤمن بها لمجتمع قوى وقادر على مواجهة التحديات المختلفة.

وأكد حسب الله أن ما تقوم به «يونيليفر مصر» يتفق والرؤى التى وضعتها «يونيليفر» العالمية لتنمية مستمرة ودائمة من خلال المساهمة فى توفير معيشة كريمة وآدمية لعدد كبير من المواطنين الأقل دخلًا أو متحدى الإعاقة.

وأشار إلى أن «يونيليفر» تستعد خلال العام المقبل 2018، لمضاعفة جهودها التنموية والمجتمعية؛ رغبة منها فى مزيد من التكافل والترابط وحل مشكلات تعانى منها الأسر الأقل دخلًا، وتلك التى تعانى صعوبات فى توفير احتياجاتها المعيشية بصورة أو بأخرى.

وتطرَّق الحوار لعدد من القضايا المتعلقة بفكرة وجود صناديق متخصصة لتلقّى التبرعات وفكرة التحفيز الحكومى للشركات المهتمة بالمسئولية المجتمعية.

بدايةً قال علاء حسب الله، مستشار تطوير الأعمال والعلاقات الإعلامية بشركة يونيليفر مصر، إن الشركة تستعد، العام المقبل، لمضاعفة أعداد المستفيدين من مشروعى سفير وزينب، إلى 1000 مستفيد، مقارنة بـ500 مستفيد حاليًّا.

ولفت حسب الله، فى حواره مع «المال»، إلى أن المشروع يعمل يدًا بيد إلى جانب الحكومة لمواجهة أقوى مشاكل المجتمع وهى البطالة.

وأكد أن مشروع سفير وزينب يعد ضمن أهم أولويات عمل شركة يونيليفر المجتمعية، خاصة أن شبح البطالة ضمن أكبر التحديات التى تواجه أى مجتمع، سواء كان المجتمع ناميًا أو متقدمًا.

ونوّه حسب الله بأن «يونيليفر» تعمل دائمًا على توفير التنمية المستدامة، وهى أيضًا أحد أهم أهداف «يونيليفر» العالمية وبرنامجها للتنمية المستدامة لعام 2020.

وذكر أن «زينب وسفير» أحد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بمصر، التى تطبقها الشركة.

وأشار إلى أن مشروع زينب وسفير أسهم فى توفير 500 فرصة عمل لسيدات معيلات وشباب حديثى التخرج من مختلف محافظات مصر.

وألمح إلى أن وزارة التضامن وقّعت بروتوكولًا مع مؤسسة يونيليفر للتنمية المجتمعية لإدماج مشروع زينب وسفير مع مشروع تكافل وكرامة التابع للوزارة.

وأضاف أن «زينب وسفير» بدأ منذ عام 2013 لتشغيل الشباب فى المبيعات لمنتجات شركة يونيليفر والشركات الأخرى، وبدأ بعدد 2 فرد فقط، ووصل الآن إلى 500 فرد، والمشروع يتطور يومًا بعد الآخر وتزداد أعداد المستفيدين أيضًا.

وأكد أن التفكير فى المشروع بدأ منذ عام 2011، حيث قامت شركة يونيليفر بتعليم الفتيات والسيدات.

ونوه بأن «بونيليفر» قامت بتعليم ومحو أمية 400 سيدة للانضمام إلى مشروع زينب، بمحافظة الإسكندرية؛ حتى يستطعن العمل فى إدارة مبيعاتهن وإدارة حياتهن بالشكل الأمثل.

وقال إن أقسام التسويق بـ»يونيليفر» قاموا بتعليم وتدريب الفتيات والسيدات بمشروع زينب على مهارات البيع والتسويق، بالتعاون مع أقسام التدريب بالشركة.

وأوضح أن رغبة الشركة فى المساهمة من جانبها وفق إمكاناتها المتاحة فى التقليل ولو بقدر ضئيل من مشكلة البطالة، تعد ضمن أهم أولويات مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصرى.

كانت شركة يونيليفر مصر قد احتفلت مؤخرًا بمرور 5 سنوات على مشروعى زينب وسفير، أحد أهم مشروعات المسئولية المجتمعية للشركة، ضمن مشروعها للتنمية المستدامة.

فى هذا الصدد قال خالد سعيد، مدير مشروعى زينب وسفير، إن فكرة المشروعين بدأت بعد ثورة 25 يناير، حيث استشعرت قيادات الشركة العالمية بمصر خطورة تأثير الثورة على زيادة نسبة البطالة فى الأعوام اللاحقة للثورة.

وأضاف سعيد أن قيادات «يونيليفر» تحمسوا للعمل على توفير فرص عمل غير مباشرة للشباب والسيدات والفتيات فى مجال المبيعات بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى على حد سواء، وتم اقتراح استخدام وسائل مواصلات بسيطة فى المشروع كالدراجات البخارية والتروسيكل والتوكتوك؛ لاستخدامها فى بيع المنتجات الغذائية والمنظفات داخل القرى والمراكز الريفية، موضحًا أن المنتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تتناسب وميزانية الأُسر الأقل دخلًا.

ولفت إلى أن مشروع سفير يشهد الآن استفادة 450 شابًّا، بخلاف مشروع زينب، والذى يستهدف النساء المعيلات، بتوفير فرص عمل لهن فى مجال المبيعات، وفى نفس المناطق الجغرافية والمناطق الأقل دخلًا التى يعشن بها.

يُذكر أن مشروع زينب بدأ بمحافظة الإسكندرية بعدد 200 سيدة.

فى سياق متصل قال رامى عبد الرحمن، مدير منطقة الدلتا لمشروعى سفير وزينب، إن الهدف النبيل للمشروعين مساعدة الأسر الفقيرة والمرأة المعيلة لعيش حياة كريمة.

وأضاف عبد الرحمن أن المشروعين يهدفان إلى تشغيل شباب القرى والنجوع من خلال توفير حوافز لهم تدرّ دخلًا يتراوح بين 2000 و3000 جنيه شهريًّا، وهو وفق وصفه بداية جيدة لشباب فى مقتبل الحياة العملية.

وأشار إلى أن فكرة مشروعى سفير وزينب تقوم على توزيع منتجات شركة يونيليفر بمنطقة جغرافية تصل إلى 20 أو 30 قرية فى نطاق عمل أو إقامة المندوب لبيع تلك المنتجات داخل محالّ البقالة الصغيرة المنتشرة، موضحًا أن المشروع يقوم أيضًا على نشر فكرة التنمية المستدامة من خلال نشر فكر الوعى بالصحة والنظافة الشخصية للعاملين بالمشروع وأُسرهم وهذه الأفكار هى أحد أهم مفاهيم وأهداف شركة يونيليفر.

ولفت إلى أن مبيعات المندوبين ارتفعت منذ بدء المشروعين إلى 30 ألف جنيه، بعد أن كانت 6 آلاف شهريًّا.

من ناحية أخرى قال علاء حسب الله، مستشار تطوير الأعمال والعلاقات الإعلامية بشركة يونيليفر، إن الشركة تُولى أهمية قصوى لذوى الاحتياجات الخاصة، وتعمل دومًا على توفير الرعاية الكاملة لهم.

ولفت حسب الله إلى أن الشركة تعمل على عدد من المشروعات المجتمعية خلال العام المقبل.

وأكد أن المشروعات المجتمعية تهتم بالمساهمة فى الحد من شبح البطالة، وكذلك توفير فرص عمل للسيدات المعيلات، وتوفير دخل ثابت لذوى الاحتياجات الخاصة.

ونوه حسب الله بأن الحكومة جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص يستطيعان العمل على حل مشكلات المجتمع.

وأوضح أن فكرة إقامة صندوق موحد للشركات تقوم من خلاله بالتبرع لخدمة المجتمع تتعارض وتوجهات كل شركة، إذ من الأفضل أن تقوم كل شركة بإدارة أموالها وفق رؤاها واستراتيجياتها المجتمعية والتنموية.

يُذكر أن «يونيليفر» العالمية بدأت مخاطبة شركة يونيليفر مصر لاستنساخ مشروعى سفير وزينب لتطبيقهما فى عدد من الدول التى تعمل بها الشركة، خاصة بعد تحقيقهما نجاحًا فى مصر.

وتعد «يونيليفر مصر» إحدى الشركات التابعة لـ»يونيليفر» العالمية، وتعمل فى إنتاج الأغذية ومنتجات العناية الشخصية، وتعد ضمن كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.