اقتصاد وأسواق

يونيليفر تبيع ليبتون و33 علامة تجارية للشاي مقابل 5 مليارات دولار

إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام المقبل
المال - خاص 5:14 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 5:14 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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أعلنت مجموعة يونيليفر البريطانية الهولندية عن بيع شركة “إيكاتيرا” التي تمثل قسم العلامات التجارية للشاي وعلى رأسها ليبتون، مقابل 5.1 مليار دولار.

وإيكاتيرا هي شركة عملاقة  في مجال الشاي عالميا وتضم محفظة كبيرة من 34 علامة تجارية بما فيها ليبتون وPG tips وPukka وT2 وغيرها.

والمشتري في هذه الصفقة هو صندوق CVC كابيتال بارتنرز، ويتوقع الانتهاء من إغلاق الصفقة في النصف الثاني من العام المقبل.

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وتمتلك إيكاتيرا 11 مصنعًا في 4 قارات، بالإضافة إلى مزارع شاي خاصة بها في 3 دول، وقد حققت إيرادات بقيمة 2 مليار يورو في عام 2020.

أما صندوق CVC فهو صندوق استثمار رائد عالميًا في الأسهم الخاصة والائتمان، ويدير أصولا بقيمة 125 مليار دولار.

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بقلم المال - خاص

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