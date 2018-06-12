يونيليفر: المسئولية المجتمعية جزء رئيسي من استراتيجية العمل

المرسي عزت أعلن أشرف بكري، العضو المنتدب لشركة يونيليفر للمواد الغذائية، أن المسئولية المجتمعية جزء أساسي من عملنا. وأكد أن شركة يونيليفر العالمية تضع المسئولية المجتمعية ضمن استراتيجية عملها والتي نقلتها شركتها في مصر. وأشار إلى أن أهم المبادرات التي تقدمها مشروع زينب و

المرسي عزت





أعلن أشرف بكري، العضو المنتدب لشركة يونيليفر للمواد الغذائية، أن المسئولية المجتمعية جزء أساسي من عملنا.

وأكد أن شركة يونيليفر العالمية تضع المسئولية المجتمعية ضمن استراتيجية عملها والتي نقلتها شركتها في مصر.

وأشار إلى أن أهم المبادرات التي تقدمها مشروع زينب وفكرته إيجاد فرص العمل للسيدات، وتدريبهن على العمل.

وأضاف أن هناك مشروعًا آخر هو سفير يقوم على تشغيل الشباب.

وأوضح أن مشروع “كمل كرمك” لعدم إهدار الطعام، بالتعاون مع بنك الطعام والوزارات المعنية، من أهم مشروعاتنا الخيرية، ووصل المشروع إلى تقديم 2 مليون طبق في رمضان

ولفت إلى أن المشروع يقوم أيضًا من العام المقبل للعمل باستمرار داخل السوق المصرية.